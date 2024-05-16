Акції Cisco зростають на тлі відновлення попиту на мережеве обладнання

16 мая 2024 г., 17:35

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Reuters повідомляє, що акції Cisco Systems виросли приблизно на 4% до дзвінка в четвер після того, як оптимістичний прогноз на четвертий квартал сигналізував про подальшу стабілізацію попиту на мережеве обладнання. Сказалися й вигоди від купівлі за 28 мільярдів доларів компанії Splunk, що займається кібербезпекою.



Зазначається, що найбільший у світі виробник мережевого обладнання боровся з млявим попитом, оскільки клієнти коригували запаси, що накопичилися внаслідок шалених закупок під час пандемії, а також через тривалі проблеми в ланцюжку поставок.



"Після останніх кількох кварталів, коли спостерігалися значні труднощі з перетравленням запасів, ми розглядаємо ці цифри замовлень як позитивний фактор", - зазначають аналітики Morgan Stanley.



Cisco в середу спрогнозувала виручку в четвертому кварталі в розмірі від 13,4 млрд до 13,6 млрд дол., в порівнянні з оцінками аналітиків в 13,23 млрд дол., згідно з даними LSEG.



"Наразі ми очікуємо, що клієнти завершать встановлення більшої частини своїх запасів до кінця нашого фінансового року в липні", - заявив генеральний директор Чарльз Роббінс під час телефонної розмови після звітності.



У третьому кварталі замовлення на продукцію не змінилися, якщо не враховувати вплив купівлі Splunk, порівняно зі зниженням на 12% у попередньому кварталі.



У четвер Cisco повинна була додати майже 8 мільярдів доларів до своєї ринкової вартості.



Очікується, що компанія отримає вигоду від мільярдів доларів, які американські технологічні гіганти, такі як Microsoft та Meta Platforms витрачають на центри обробки даних для підтримки чат-ботів, таких як ChatGPT, які потребують великої обчислювальної потужності.

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