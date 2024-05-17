Україна та Корея домовилися про співпрацю у будівництві атомних блоків та локалізації виробництва обладнання

17 мая 2024 г., 10:25

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Міністерство енергетики України, повідомило, що НАЕК «Енергоатом» та корейська Hyundai Engineering and Construction Co.(HDEC) домовились про співпрацю у проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію нових енергоблоків атомних електростанцій в Україні.



Відповідні домовленості підписали виконуючий обов'язки голови правління АТ НАЕК «Енергоатом» Петро Котін та виконавчий віце-президент та операційний директор Hyundai Engineering and Construction Йон Чхве. Документ, зокрема, передбачає сприяння корейських партнерів у розвитку виробничих потужностей для локалізації виробництва обладнання в Україні.



Відзначається, що досягнуті домовленості важливі у процесі будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій АЕС, зокрема за технологією АР1000. Нові енергоблоки дозволять замістити потужності окупованої росіянами Запорізької АЕС.



Республіка Корея з початку повномасштабної війни з росією домогає українському енергосектору - передано 10 вантажів гуманітарної допомоги, серед яких 20 резервних електростанцій та міні-екскаватори.



Уряд Республіки Корея працює над допомогою українському енергосектору, зокрема Харкову. Наприкінці минулого року українській стороні було передано 60 дизель-генераторів, цього року планується ще 200. Також Корея збільшуватиме підтримку української енергетики через міжнародні організації.



«Південна Корея має розвинуту атомну енергетику і експертизу в атомній галузі. НАЕК «Енергоатом» і Україна в цілому зацікавлені у розвитку нашої співпраці з компанією Hyundai, яка є одним зі світових лідерів на цьому ринку», - зазначив своєю чергою Петро Котін.

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