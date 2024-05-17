Співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер покидає компанію

17 мая 2024 г., 13:35

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Співзасновник і головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер (Ilya Sutskever) залишає стартап, який знаходиться в центрі сьогоднішнього буму штучного інтелекту, повідомляє Reuters.





"Без нього OpenAI не був би тим, чим він є", - написав генеральний директор OpenAI Сем Альтман (Sam Altman) у зверненні до компанії.





Новим головним науковим співробітником компанії стане Якуб Пахоцкі (Jakub Pachocki), повідомляє компанія у своєму блозі. Раніше він обіймав посаду директора з досліджень OpenAI і керував розробкою GPT-4 і OpenAI Five.





"Після майже десяти років роботи я прийняв рішення покинути OpenAI", - написів Суцкевер у своєму пості на X. Він також повідомив, що працює над новим проектом, "який має для мене велике особисте значення, про який я розповім в належний час".





Нагадаємо, Ілля Суцкевер відіграв ключову роль у драматичному звільненні та повторному прийнятті на роботу Сема Альтмана у листопаді минулого року. У той час Суцкевер був членом правління OpenAI і допоміг організувати звільнення Альтмана. Через кілька днів він змінив курс, підписавши лист співробітників з вимогою повернути голову компанії і висловивши жаль з приводу своєї "участі в діях ради директорів".





Після повернення Альтмана Суцкевера вивели зі складу ради директорів, і його становище в компанії стало незрозумілим.





Невдовзі після запуску наприкінці 2022 року ChatGPT був названий найшвидшим додатком в історії, який досяг 100 мільйонів активних користувачів щомісяця. Однак, за даними аналітичної компанії Similarweb, відвідуваність веб-сайту ChatGPT у всьому світі за останній рік різко впала і лише зараз повертається до свого піку, досягнутого в травні 2023 року.





Зазначимо, що Ілля Суцкевер вже давно є видатним дослідником у галузі штучного інтелекту. До заснування OpenAI він працював дослідником в Google та захищав дисертацію у Стенфорді. Свою кар'єру він почав, працюючи з Джеффрі Хінтоном (Geoffrey Hinton), одним з так званих «хрещених батьків АІ».

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