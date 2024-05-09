Нова робоча станція Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 перша підтримує пам'ять LPCAMM2

9 мая 2024 г., 9:35

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Компанія Micron Technology оголосила про випуск Crucial LPCAMM2 - інноваційного формфактора пам'яті нового покоління для ноутбуків, у якому використовується мобільна пам'ять LPDDR5X. Споживаючи на 58% менше енергії та займаючи на 64% менше місця порівняно з модулями DDR5 SODIMM, LPCAMM2 забезпечує вищу пропускну здатність і двоканальну підтримку за допомогою одного модуля. Зазначається, LPCAMM2 - високопродуктивна пам'ять для роботи з AI-комп'ютерами та складними робочими навантаженнями, сумісна з мобільними робочими станціями Lenovo ThinkPad P1 Gen 7.



«LPCAMM2 - це революційне рішення для користувачів мобільних робочих станцій, які хочуть користуватися перевагами новітніх технологій мобільної високопродуктивної мобільної пам'яті без шкоди для продуктивності, можливості модернізації, енергоефективності та простору», - говорить Джонатан Уїч, старший директор з маркетингу продукції групи комерційних продуктів Micron. «З LPCAMM2 ми надаємо перспективне рішення пам'яті, що забезпечує вищу швидкість і тривалий час автономної роботи для підтримки вимогливих творчих і штучних робочих навантажень».



«ThinkPad P1 Gen 7 від Lenovo - це перший ноутбук на ринку, у якому використовується новітній формфактор LPCAMM2, що забезпечує вищу продуктивність, прискорення робочих процесів AI, масштабований обсяг пам'яті та збільшений час автономної роботи для мобільних робочих станцій і тонких та легких ноутбуків», - каже Ясумічі Цукамото, віцепрезидент та інженер відділу розробки комерційних продуктових рішень Lenovo. «Ця потужна комбінація не лише забезпечує покращений користувацький досвід, а й завдяки низькому енергоспоживанню пам'яті, використовуваної в модулях LPCAMM2, допомагає знизити загальне споживання енергії в наших ноутбуках».



Завдяки використанню пам'яті LPDDR5X, LPCAMM2 забезпечує швидкість до 7500 МТ/с, що в 1,3 раза вище, ніж у модулів DDR5 SODIMM. Цей формфактор пам'яті також знижує енергоспоживання і збільшує час автономної роботи. Завдяки зниженню енергоспоживання в режимі очікування на 80% порівняно з DDR5 SODIMM користувачі можуть довше працювати в дорозі без шкоди для продуктивності.



Один модуль LPCAMM2 заповнює всі 128 біт шини процесора, забезпечуючи максимальну пропускну спроможність для робочих навантажень і додатків штучного інтелекту та розкриваючи потенціал комп'ютерів із підтримкою AI. Користувачі можуть збільшити продуктивність на 7% під час роботи з цифровим контентом і підвищити продуктивність на 15%, згідно з тестами PCMark 10. На відміну від паяної пам'яті, LPCAMM2 можна оновлювати, що дає змогу користувачам замінювати модулі та збільшувати обсяг пам'яті, коли це необхідно. Крім того, вона має тонший дизайн без вентиляторів, що робить її більш портативною і витонченою.



LPCAMM2 доступна в обсягах 32 ГБ і 64 ГБ тільки на сайті www.crucial.com і постачається з обмеженою довічною гарантією.

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