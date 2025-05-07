Застосунок для підготовки військових DrillApp залучив 100 тис. дол. інвестицій

7 мая 2025 г., 16:35

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Освітній застосунок для підготовки військових DrillApp, створений українськими фахівцями, має попит вже у понад 200 тис. користувачів, серед яких більш як 50 тис. – чинні військовослужбовці. Зараз, після залучення 100 тис. дол. pre-seed інвестицій, команда DrillApp запускає одразу кілька масштабних ініціатив: курс з FPV-дронів, модуль з міжнародного гуманітарного права, програму психологічної стабілізації та універсальну B2B-платформу для професійного оборонного навчання.

«Drill – це не просто застосунок. Це платформа, яка дає можливість кожному інструктору чи ветерану, в будь-якій точці світу, масштабувати свої знання, створювати курси, монетизувати досвід і допомагати іншим готуватися до найгіршого, а його ефективність доведена на полі бойових дій», – каже Олександр Гусаров, співзасновник DrillApp, офіцер спецпідрозділу «Азов».

Це повноцінна, мобільна, автономна навчальна платформа, яка дає доступ до: понад 130 інтерактивних уроків (зброя, медицина, тактика); тестів, трекінгу прогресу, голосових інструкцій та аналітики; описів FPV-дронів, протитанкових систем, інженерних рішень; режимів офлайн-роботи та інструкторського зворотного зв’язку тощо. І все це – у захищеному цифровому середовищі з шифруванням, контрольованим доступом і ролями.

Повноцінна B2B-платформа дозволяє оборонним компаніям, академіям, школам та інструкторам створювати власні курси в закритому середовищі; налаштовувати доступ за ролями (внутрішній/публічний/для обмежених груп); завантажувати складні мультимедійні матеріали (відео, мануали, 3D-схеми); забезпечувати персоналізовану аналітику, сертифікацію, білінг і CRM; локалізувати навчання відповідно до країни, ЗС або продукту.

DrillApp вже тестується в структурах НАТО, співпрацює з PSD Info, УкрАрмор, Utactic, інструкторами з Канади, Польщі, Естонії, а також отримує запити на локалізацію з Ізраїлю та Штатів.

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