Компанія з доставки їжі DoorDash придбала за 3,9 млрд дол. Deliveroo та за 1,2 млрд дол. SevenRooms

7 мая 2025 г., 17:30

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DoorDash, провідна американська компанія з доставки їжі, оголосила про дві масштабні угоди, які можуть суттєво змінити її позиції на глобальному ринку.

Першою стала покупка британського сервісу Deliveroo за 3,9 млрд дол. Це придбання дозволить DoorDash розширити свою присутність у Європі, Азії та на Близькому Сході, охоплюючи понад 45 країн.

Deliveroo, заснована у 2013 році Віллом Шу (Will Shu), працює в дев’яти країнах, переважно у Великій Британії та Ірландії, і лише нещодавно вийшла на прибутковість. Угода передбачає виплату 180 пенсів за акцію, що на 29% перевищує ринкову ціну перед її оголошенням. Однак для фіналізації операції необхідно схвалення з боку акціонерів Deliveroo, включно з Amazon, яка володіє 14% компанії.

Другою стала покупка американської платформи SevenRooms, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для ресторанів. Угода оцінюється у 1,2 млрд дол. Цей крок спрямований на розширення можливостей DoorDash у сфері технологій обслуговування - від бронювання столиків до управління відносинами з клієнтами. Після завершення угоди DoorDash зможе запропонувати закладам харчування інтегровану систему управління замовленнями, лояльністю та аналітикою.

Ці придбання відбулися на тлі сильних фінансових результатів DoorDash у першому кварталі 2025 року. Компанія зафіксувала рекордний дохід у 3,03 млрд дол., що на 21% більше, ніж було торік. Чистий прибуток склав 193 млн дол., а кількість замовлень зросла на 18% — до 732 млн. Платні підписки на сервіси DashPass і Wolt+ досягли 22 млн користувачів.

Попри позитивні показники, акції DoorDash знизилися на 9,6% після оголошення угод. Інвестори висловлюють занепокоєння щодо потенційних складнощів інтеграції придбаних активів і можливого тиску на маржу. Проте генеральний директор компанії Тоні Сюй (Tony Xu) переконаний, що ці кроки зміцнять позиції DoorDash на світовому ринку та створять передумови для довгострокового зростання.

Обидві угоди свідчать про стратегічний курс DoorDash на глобальну експансію та диверсифікацію за межами традиційного сегмента доставки їжі. Після купівлі фінського сервісу Wolt у 2022 році за понад 8 млрд дол., компанія продовжує будувати потужну міжнародну ІТ-екосистему для ресторанного бізнесу.

Станом на 7 травня 2025 року ринкова капіталізація DoorDash становить 78,89 млрд дол. Ще у 2022 році показник оцінювався в менш ніж 19 млрд дол.

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