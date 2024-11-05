За 9 місяців Укртелеком отримав дохід у розмірі 3,6 млрд грн.

5 ноября 2024 г., 17:35

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За результатами роботи з січня по вересень оператор зв’язку Укртелеком отримав загальний дохід у розмірі близько 3,6 млрд грн. Показник EBITDA компанії за три квартали склав понад 850 млн грн, а EBITDA margin становить 24%. Капітальні інвестиції сягають 725 млн грн.

Оператор інвестує в розвиток мережі FTTH/P за технологією GPON та продовжує замінювати мідну мережу й розбудовувати. Зокрема, цього року вже прокладено близько 5500 км оптики по всій території України, в тому числі й у Сумській та Чернігівській, Донецькій, Запорізькій, Харківській і Херсонській областях. Загалом зараз оптична мережа Укртелеком сягає близько 90000 км і охоплює 2,7 млн домогосподарств.

Розвиток оптичної інфраструктури сприяє зростанню абонентів швидкого інтернету. За час повномасштабної війни відсоток користувачів оптики в загальній базі абонентів інтернету суттєво збільшився. Якщо на початок 2022 року абонентів оптики було 34% від загальної бази інтернет-користувачів, то зараз ця цифра становить вже 68%.

Загальна кількість користувачів оптичного інтернету на кінець III кварталу цього року зросла до 360 тис. Варто зазначити, що оптика від Укртелекому також є у 1306 медичних та 1763 навчальних закладах.

В наслідок зростання оптичної абонентської бази збільшується загальний дохід від надання послуг оптичного інтернету усім категоріям абонентів. За 9 місяців цього року у порівнянні з минулим дохід від надання послуг оптичного інтернету зріс на 17,5%.

Укртелеком системно проводить комплекс робіт задля забезпечення абонентів послугами навіть у час відключень електроенергії. Протягом 2023-2024 рр. інвестовано в оновлення енергообладнання, включаючи закупівлю АКБ та дизель-генераторів на більш ніж 60 млн грн. Також компанія має необхідні запаси пального. Адже, у пікові моменти блекаутів, наприклад, у липні 2024 року, вона потребувала до 13500 літрів дизельного пального на добу, а це приблизно 600-650 тис. грн щодня.

Доходи від комерційної оренди нерухомості, що вивільнена завдяки модернізації мережі, зросли на 35%, порівняно з торішнім періодом, і склали понад 325 млн грн.

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