Україна та Литва посилюють співпрацю у виробництві дронів, боєприпасів та засобів РЕБ

6 ноября 2024 г., 8:15

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В Києві відбулася зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова, міністра стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна та литовської делегації на чолі з міністром національної оборони Литви Лаурінасом Кащюнасом.

Сторони підписали Меморандум про взаєморозуміння, який закріплює співпрацю між Міністерством оборони України, Міністерством національної оборони Литовської Республіки, Міністерством економіки та інновацій Литви, а також Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості України.

«Меморандум передбачає спільне виробництво БПЛА та компонентів до них, боєприпасів та комплектуючих, засобів РЕБ, розробку передових технологій. Щиро вдячний Литві і особисто пану Кащюнасу за всебічну підтримку України. Литва — наш вірний друг, який допомагає нам дипломатично, економічно і, найголовніше, військово», – зазначив міністр оборони України Рустем Умєров

Крім підписання меморандуму, під час зустрічі сторони обговорили конкретні плани на 2025 рік щодо подальшого розширення військової допомоги Україні. Представники української розвідки надали литовським партнерам оновлену інформацію про актуальну ситуацію на фронті, а також спільно проаналізували можливі агресивні плани ворога на осінньо-зимовий період.

Також повідомляється, що Силам оборони України було передано 230 пікапів та 240 міношукачів, які Литва закупила в рамках Коаліції розмінування.

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