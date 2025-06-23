«Укртелеком» й Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ розвивають стратегічну співпрацю

23 июня 2025 г., 15:35

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«Укртелеком» і Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» оголосили про досягнення стратегічного рівня партнерства. Метою співпраці є посилення практичної компоненти в підготовці висококваліфікованих фахівців у галузях інфокомунікацій та кібербезпеки державних інформаційних ресурсів і об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.



Партнерство передбачає обмін експертизою та практичним досвідом; проведення лекцій, семінарів та майстер-класів; створення сучасних навчальних лабораторій.



На попередніх етапах співпраці відбулась серія майстер-класів для наукових і науково-педагогічних працівників Інституту. Експерти «Укртелеком» — технічний директор Дмитро Микитюк, ІТ-директор Павло Голіцин та керівник департаменту IT-безпеки Євген Алексеєв — поділилися практичними кейсами з проєктування сучасної мережевої архітектури оператора фіксованого зв’язку та впровадження ефективних моделей кіберзахисту інфокомунікаційних систем. Отримані знання вже інтегруються в освітні програми Інституту.



Наступним кроком стане створення навчальної лабораторії з використанням сучасного комунікаційного обладнання провідних світових виробників. «Укртелеком» забезпечить технічне оснащення лабораторії, а також надаватиме експертну та консультаційну підтримку в її подальшому розвитку.



Юрій Курмаз, генеральний директор Укртелеком, зазначив: «Критична цифрова інфраструктура має бути масштабованою, надійною і захищеною — вона повинна відповідати викликам нашого часу. Ми системно інвестуємо в кібербезпеку і модернізацію та розвиток нашої мережевої інфраструктури та раді поділитися практичним досвідом, щоб спільно з академічною спільнотою готувати нове покоління фахівців, здатних протистояти сучасним загрозам та викликам».



Олександр Пучков, бригадний генерал, начальник Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації КПІ ім. Ігоря Сікорського, підкреслив: «Розвиток нашої співпраці надає унікальну можливість інтегрувати практичний досвід одного з провідних операторів електронних комунікацій країни у підготовку наших випускників. Це не просто обмін знаннями, а стратегічний крок до формування покоління фахівців, здатних ефективно захищати інформаційні ресурси та критичну інфраструктуру держави. Це внесок у майбутнє нашої кібербезпеки, який сьогодні є особливо цінним і на часі».

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