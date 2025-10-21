AWS повністю відновила роботу після масштабного збою, який паралізував частину інтернету

21 октября 2025 г., 12:24

Хмарна платформа Amazon Web Services у вівторок повідомила про повне відновлення роботи після масштабного збою, який напередодні спричинив перебої в роботі тисяч сайтів і онлайн-сервісів по всьому світу. Протягом кількох годин користувачі втрачали доступ до таких популярних платформ, як Snapchat, Reddit, Zoom, Lyft, McDonald, Robinhood, United Airlines, T-Mobile. Ситація зачепила навіть власні сервіси самої Amazon - зокрема Alexa, Ring та Prime Video.



Інцидент розпочався у понеділок уранці за американським східним часом у регіоні US-EAST-1 (Північна Вірджинія) - найбільшому та найстарішому дата-центрі AWS. За даними компанії, збої спричинила помилка у внутрішній підсистемі, що контролює роботу мережевих балансувальників навантаження, через що виникли проблеми в службі доменних імен (DNS). Унаслідок цього частина застосунків не могла знайти правильні адреси для API бази даних Amazon DynamoDB, яка зберігає критично важливі дані користувачів.



За оцінками платформи Downdetector, повідомлення про збої надходили від понад 4 мільйонів користувачів. Водночас, за інформацією Reuters, працівники компаній у різних країнах - від Лондона до Токіо - не могли підключитися до корпоративних мереж, а фінансові додатки й системи електронних платежів фіксували тимчасову недоступність.



У другій половині понеділка AWS почала поступово відновлювати сервіси, проте деякі з них - зокрема AWS Config, Redshift, Connect і CloudWatch - ще мали затримки у виконанні запитів. Повне відновлення інфраструктури компанія підтвердила вже в ніч на 21 жовтня за київським часом.



Експерти вважають, що цей інцидент знову продемонстрував, наскільки вразливою є глобальна цифрова інфраструктура, коли більшість онлайн-сервісів покладаються на кількох ключових хмарних провайдерів.



За словами Джейка Мура (Jake Moore), глобального радника з кібербезпеки компанії ESET, «цей збій ще раз показав, наскільки залежними ми стали від відносно крихкої інфраструктури».

Подібну думку висловив Нішант Састрі (Nishanth Sastry), директор досліджень у відділі комп’ютерних наук університету Суррея: «Основна причина полягає в тому, що великі компанії занадто покладаються на один-єдиний сервіс».



Аналітики зазначають, що регіон US-EAST-1 використовується надзвичайно широко - багато компаній налаштовують саме його як головну точку доступу до хмарних потужностей AWS. Така концентрація створює ланцюговий ефект - навіть локальний збій може поширитися глобально.



Корін Кет-Спет (Corinne Cath-Speth) з організації Article 19 наголосила, що «інфраструктура, на якій тримається сучасний цифровий простір, не може залежати лише від кількох компаній. Нам терміново потрібна більша диверсифікація у сфері хмарних обчислень».



Додаткові побоювання висловили і фахівці у фінансовому секторі. Моніка Ітон (Monica Eaton), засновниця компанії Chargebacks911, зазначила, що збій AWS може «спровокувати хвилю платіжних спорів і транзакційних помилок», оскільки системи обробки платежів не змогли своєчасно синхронізувати дані.



При цьому Карл Гіт (Carl Heath), провідний дослідник у RISE, порівняв ситуацію з критичною інфраструктурою: «Цифрові сервіси потрібно розглядати так само серйозно, як енергопостачання. Нам потрібні резервні рішення для запобігання подібним кризам».



Попри масштаб інциденту, акції Amazon.com, Inc. (AMZN) у понеділок зросли на 1,6 % — до $216,48, що демонструє довіру інвесторів до компанії та її здатність швидко відновлювати роботу навіть після серйозних технічних збоїв.

