З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 945 вибухонебезпечний предмет

15 августа 2025 г., 8:15

З початку тижня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій активно залучалися до розмінування територій. За цей період було здійснено 522 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знешкоджено 945 вибухонебезпечний предмет. Загальна площа обстеженої території склала 294,66 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 47 тис. 708, Херсонщині – 24 тис. 330, Донеччині – 17 тис. 726, Київщині – 14 тис. 773, Миколаївщині – 11 тис. 695, Чернігівщині – 7 тис. 859, Сумщині – 6 тис. 372.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 604 тис. 291 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 390 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 187 тис. 442 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

