Моделі Google Gemini тепер доступні через сервіси Oracle

15 августа 2025 г., 9:35

0

Tweet

Компанії Oracle та Google Cloud уклали угоду - відтепер моделі штучного інтелекту Google Gemini будуть доступні через хмарні сервіси Oracle та бізнес-додатки компанії.

Наглядачі зазначають, що ця угода схожа на ту, яку Oracle уклала раніше з xAI Ілона Маска.

Доступ до найбільш передових AI-моделей Google через сервіс Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Generative AI, як зазначається, дозволить прискорити впровадження Agentic AI-рішень на підприємствах.

Відтепер клієнти Oracle можуть використовувати найновіші моделі Gemini, починаючи з Gemini 2.5, для створення AI-агентів, які допомагатимуть у багатьох сферах: від просунутого кодування та розробки програмного забезпечення до автоматизації робочих процесів. Oracle планує надалі зробити доступною повну лінійку моделей Gemini через сервіс OCI Generative AI, включаючи інструменти для генерації відео, зображень, мови та музики, а також спеціалізовані моделі, як-от MedLM. У майбутньому, у співпраці з Google Cloud, моделі Gemini будуть інтегровані в додатки Oracle Fusion Cloud Applications, надаючи клієнтам ширший вибір для оптимізації процесів у фінансах, HR та маркетингу. Оплата за послуги буде здійснюватися за допомогою існуючих кредитів Oracle Universal Credits.

Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан (Thomas Kurian) заявив, що завдяки цій угоді клієнти Oracle зможуть використовувати провідні AI-моделі безпосередньо у своєму середовищі, що спростить впровадження потужних AI-агентів. Президент Oracle Cloud Infrastructure Клей Магуарк (Clay Magouyrk) підкреслив, що доступність моделей Gemini на платформі OCI демонструє орієнтацію Oracle на надання потужних, безпечних та економічно ефективних AI-рішень.

Моделі Gemini є ідеальними для використання в корпоративному секторі завдяки їхній здатності обґрунтовувати відповіді актуальними даними з Google Search, великим контекстним вікнам, надійному шифруванню, політиці конфіденційності даних та передовим можливостям для аналізу. Oracle, у свою чергу, розміщує передові AI-технології близько до корпоративних даних, роблячи акцент на безпеці, адаптивності та масштабованості. Тисячі інноваторів вже використовують можливості OCI для виконання найвимогливіших AI-навантажень.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6