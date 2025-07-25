З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 881 вибухонебезпечних предметів

25 июля 2025 г., 8:25

З початку тижня піротехнічні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій активно залучалися до розмінування територій. Загалом за цей період було здійснено 529 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знешкоджено 881 вибухонебезпечний предмет. Загальна площа обстеженої території склала 254,69 гектара.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 46 тис. 704, Херсонщині – 23 тис. 632, Донеччині – 17 тис. 597, Київщині – 14 тис. 360, Миколаївщині – 11 тис. 530, Чернігівщині – 7 тис. 753, Сумщині – 6 тис. 264.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 598 тис. 543 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 4 тис. 303 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 185 тис. 534 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

Захищені ноутбуки Getac B360 - нове покоління мобільної продуктивності для роботи в екстремальних умовах