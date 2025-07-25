Starlink зазнав глобального збою через добу після запуску супутникового сервісу T-Mobile

25 июля 2025 г., 9:35

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CNBC повідомляє, що cервіс супутникового інтернету Starlink, що належить SpaceX, у четвер зіткнувся з масштабним мережевим збоєм, який торкнувся десятків тисяч користувачів по всьому світу. Ця подія сталася лише через день після офіційного запуску нового супутникового сервісу провайдера T-Mobile, який покладається на технологію Starlink для прямого підключення до мобільних телефонів.

Starlink підтвердив "мережевий збій" через свою офіційну сторінку в X (раніше Twitter), заявивши: "Starlink наразі перебуває в мережевому збої, і ми активно впроваджуємо рішення. Ми цінуємо ваше терпіння, ми поділимося оновленням, щойно цю проблему буде вирішено". Згідно з даними Downdetector, сайту, що відстежує проблеми з інтернет-сервісами, було зафіксовано понад 60 000 повідомлень про збої.

Ілон Маск також вибачився за збій на X, написавши: "Сервіс буде відновлено незабаром. Вибачте за збій. SpaceX усуне першопричину, щоб цього більше не повторилося". Збій був широкомасштабним, користувачі з США, Канади, Європи, Африки, Азії та Австралії повідомляли про втрату зв'язку. Зокрема, значна кількість повідомлень про збої надійшла з України, де Starlink є критично важливим засобом зв'язку, зокрема для військових на передовій.

Цей інцидент викликав підвищену увагу через його близькість до запуску нової послуги від T-Mobile у середу. Сервіс T-Satellite розроблений для забезпечення зв'язку мобільних телефонів у місцях, недосяжних для традиційних стільникових веж, використовуючи понад 650 супутників Starlink на низькій навколоземній орбіті. Він дозволяє користувачам надсилати текстові повідомлення та ділитися місцезнаходженням навіть у "мертвих зонах" без стільникового покриття. Наразі невідомо, чи вплинув збій на роботу сервісу T-Satellite або чи був він пов'язаний з ним.

CNBC також зазначає, у четвер Маск зазначав, що прямий супутниковий зв'язок Starlink "швидко зростає". Проте, останні дослідження показали, що швидкість та надійність інтернету Starlink знижуються зі збільшенням популярності.

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