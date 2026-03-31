 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Уряд покращує програму підтримки енергонезалежності домогосподарств

31 марта 2026 г., 10:25
0 
 

Кабінет Міністрів України оновив умови надання державної підтримки для громадян, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання. Відповідне рішення є частиною системної політики посилення енергетичної стійкості країни в умовах воєнного стану та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.

Документ удосконалює механізм державної підтримки кредитування для придбання та встановлення відповідного обладнання. Зокрема:

    уточнює перелік технічних рішень. Так, визначено, що програма не поширюється на придбання та встановлення обладнання для виробництва електроенергії за «зеленим» тарифом;
    розмежовує пакети енергообладнання, щоб уникнути дублювання: окремо - генератори, окремо - гібридні системи електропостачання, а також комбіновані рішення (гібридна система разом із генератором);

встановлює чіткі строки надання компенсації за кредитом - упродовж трьох календарних днів після підтвердженого придбання та/або встановлення обладнання.

Оновлені підходи дозволять зробити механізм підтримки більш зрозумілим, швидким і ефективним для користувачів, а також забезпечити цільове використання державних ресурсів.

Напечатать Отправить другу

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  