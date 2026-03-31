Уряд покращує програму підтримки енергонезалежності домогосподарств

31 марта 2026 г., 10:25

0

Tweet

Кабінет Міністрів України оновив умови надання державної підтримки для громадян, які встановлюють у власних домогосподарствах системи автономного та резервного електропостачання. Відповідне рішення є частиною системної політики посилення енергетичної стійкості країни в умовах воєнного стану та регулярних атак на енергетичну інфраструктуру.



Документ удосконалює механізм державної підтримки кредитування для придбання та встановлення відповідного обладнання. Зокрема:



уточнює перелік технічних рішень. Так, визначено, що програма не поширюється на придбання та встановлення обладнання для виробництва електроенергії за «зеленим» тарифом;

розмежовує пакети енергообладнання, щоб уникнути дублювання: окремо - генератори, окремо - гібридні системи електропостачання, а також комбіновані рішення (гібридна система разом із генератором);



встановлює чіткі строки надання компенсації за кредитом - упродовж трьох календарних днів після підтвердженого придбання та/або встановлення обладнання.



Оновлені підходи дозволять зробити механізм підтримки більш зрозумілим, швидким і ефективним для користувачів, а також забезпечити цільове використання державних ресурсів.

