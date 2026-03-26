Нова лінійка ноутбуків Dell Pro стала тоншою та отримала функції AI

26 марта 2026 г., 12:25

Компанія Dell Technologies представила повністю оновлену лінійку комерційних ноутбуків Dell Pro, яка отримала новий дизайн, преміальні матеріали та покращену портативність.



Нові пристрої стали значно тоншими та легшими за попередників, зберігаючи при цьому високу продуктивність завдяки новітнім процесорам Intel Core Ultra Series 3 та AMD Ryzen AI 400. Ключовою особливістю портфоліо стала повна готовність до роботи з технологіями штучного інтелекту на пристрої та підтримка стандартів Copilot+ PC.



Серія Dell Pro Premium стала на 7% тоншою за попереднє покоління та отримала корпус із магнієвого сплаву. Модель оснащується 14-дюймовим Tandem OLED-дисплеєм та 8-мегапіксельною HDR-камерою для відеодзвінків високої чіткості.



Для мобільних професіоналів представлена серія Dell Pro 7, яка є найтоншою у своєму класі: товщина 13- та 14-дюймових ноутбуків і трансформерів "2-в-1" зменшилася на 18%. Ці моделі мають алюмінієвий корпус, сенсорні екрани Gorilla Glass яскравістю до 500 ніт та клавіатури з енергоощадним mini-LED підсвічуванням.



Універсальна серія Dell Pro 5 доступна у розмірах 14 та 16 дюймів і пропонує найширші можливості конфігурації під потреби IT-департаментів. Ці ноутбуки стали на 12% тоншими за попередні моделі та оснащуються акумуляторами ємністю 70 Вт·год для тривалої автономної роботи. Бюджетна лінійка Dell Pro 3 призначена для адміністративного персоналу та щоденних завдань. При вазі від 1.3 кг пристрої отримали металеве покриття кришки, стійке до подряпин, та підтримку сучасних стандартів зв'язку, включаючи Wi-Fi 7 та опціональний WWAN.



Важливою інновацією стала зміна внутрішньої архітектури: модульна конструкція дозволила зменшити материнську плату, звільнивши місце для більших вентиляторів та покращеної системи охолодження. Dell також наголошує на екологічності, використовуючи перероблені матеріали та акумулятори зі 100% переробленим кобальтом. Крім того, ноутбуки стали більш ремонтопридатними завдяки модульним портам USB-C та замінним компонентам, що подовжує термін експлуатації корпоративного парку техніки.

