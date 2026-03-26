AI-шторм на ринку Storage

26 марта 2026 г., 18:14

Якщо ви думали, що штучний інтелект лише допомагає писати листи чи генерувати картинки, є новина - він щойно «переламав через коліно» довгострокові фінансові прогнози для ринку зберігання даних.

Джейсон Адер (Jason Ader), аналітик з William Blair, опублікував звіт, який змусив інвесторів понервувати. Виявляється, старі метрики оцінки компаній більше не працюють. AI настільки швидко змінює правила гри, що будувати плани на 5-10 років - це як гадати на кавовій гущі. Тепер фокус змістився на те, чи зможе компанія вижити та вирости у найближчі 12 місяців.

Замість того щоб дивитися на старі звіти, аналітики запровадили 4 критичні критерії:

- Здатність до реалізації (Execution) - те наскільки чітко менеджмент виконує обіцянки.

- AI-стійкість (AI Defensibility) - чи не з’їсть ваш бізнес якийсь новий алгоритм завтра.

- Модель ціноутворення, де перевага надається моделі «плати за спожите» (consumption-based), а не за кількість робочих місць (seat-based).

- Органічне прискорення - це наскільки ймовірно, що доходи зростуть самі по собі завдяки ринковим трендам.

Адер переглянув рейтинги 12 основних постачальників ПЗ для зберігання даних. Ось як виглядає цей «хіт-парад» (кожна компанія отримала оцінку від 1 до 5 за кожним пунктом):

Фаворити (Outperform)

Everpure. Справжній лідер. Найвищий бал за реалізацію, солідний «захисний рів» проти конкурентів та модель ціноутворення, яка заточена під AI-інфраструктуру.

Rubrik. Найкраща у своєму класі реалізація. AI тут сприймається як потужний попутний вітер для бізнесу.

Snowflake. Потужна екосистема, модель оплати за споживання та ефект «гравітації даних» (чим більше даних у хмарі, тим важче звідти піти).

Середнячки (Market Perform)

MongoDB. Стабільна робота та орієнтація на розробників тримають компанію на плаву.

NetApp. Хороша модель оплати за місткість, але «кульгає» здатність швидко захоплювати частку ринку порівняно з молодими агресивними гравцями (як Everpure).

Box. Має непогані шанси завдяки інтеграції AI в робочі процеси з контентом.

Commvault. Менеджмент зробив крутий поворот за останні 5 років, але останні квартали не виправдали очікувань інвесторів.

Nutanix. Продукт хороший, але швидкого зростання в найближчій перспективі не передбачається.

Varonis. AI для них - релевантна тема, але перехід на SaaS-модель та жорстка конкуренція створюють перешкоди.

В зоні ризику (Underperform)

Dropbox. Низькі бали через структурні проблеми зі зростанням та вічні «факапи» в реалізації стратегії.

Backblaze. Головна проблема - відсутність прибутку при поточних масштабах. Як «чистий» гравець у хмарному сховищі, компанія ризикує стати неважливою на тлі мультипродуктових гігантів.

N-able. Застаріла модель оплати «за місце» та сумнівні перспективи прискорення доходів.

Важливо розуміти, що цей звіт стосується лише публічних компаній. Тут немає стартапів на кшталт VAST Data чи Veeam, які часто є ще агресивнішими.

Але висновок очевидний. AI - це великий фільтр, й ті компанії, які роками сиділи на стабільному доході від підписок «за голови», зараз опинилися під загрозою. Ринок хоче гнучкості та AI-нативності.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI