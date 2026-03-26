Intel анонсувала процесори Core Ultra Series 3 на техпроцесі 18A

26 марта 2026 г., 9:35

Компанія Intel представила свій портфель рішень для бізнесу, що охоплює понад 125 дизайнів пристроїв. Головною подією став анонс Intel Core Ultra Series 3 із підтримкою технології Intel vPro — першої комерційної платформи, побудованої на базі техпроцесу Intel 18A.



Крім того, Intel випустила дискретні відеокарти Arc Pro B70 та B65, а також процесори Xeon 600 для робочих станцій.



Завдяки переходу на техпроцес Intel 18A, нові процесори забезпечують небачений рівень енергоефективності та інтегрованого AI-прискорення.



Порівняно з системами 4-річної давності (типовий цикл оновлення ПК у компаніях), користувачі отримають понад 30% приросту продуктивності (одно- та багатопотокової); до 30% вищу продуктивність у робочих завданнях; до 80% кращу графіку; у 4 рази вищу продуктивність AI-обчислень.



Платформа vPro отримала значні оновлення, щоб полегшити життя IT-відділам. Завдяки глибокій оптимізації ПЗ, навантаження на центральний процесор знизилося на 59%, а енергоефективність зросла на 56%. Також реалізована AI-аналітика Device IQ для проактивного виявлення та діагностики несправностей ще до того, як користувач помітить проблему.



Перша в індустрії хмарна (SaaS) система активації управління Fleet Services інтегрована напряму в Microsoft Intune.



Слід зазначити нову функцію Intel Total Storage Encryption для BitLocker та технологію DTECT для виявлення найскладніших вірусів у реальному часі за допомогою AI.



Дискретні відеокарти Intel Arc Pro B70 та B65 побудовані на новій архітектурі Xe2 і націлені на професіоналів, які працюють із контентом та локальним AI-інференсом.



Серед технічних переваг - до 32 ядер Xe та до 32 ГБ відеопам'яті (VRAM); у 2,2 раза більші «контекстні вікна» (здатність обробляти великі масиви даних за раз) порівняно з конкурентами; у 6,2 раза швидший відгук у багатокористувацьких AI-навантаженнях. Удвічі кращий показник «кількість токенів на долар» вартості.



Комерційні ПК (Core Ultra 3 + vPro) поступлять у продаж з 31 березня 2026 року.



Відеокарти Arc Pro B70 доступні з 25 березня 2026 року. Рекомендована ціна за брендовану модель Intel — від $949.



Відеокарти Arc Pro B65 очікуються в середині квітня 2026 року.



Процесори Xeon 600 доступні з 25 березня 2026 року. Ціновий діапазон за компонент від $499 до $7699.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI