Велика Британія оштрафувала дочірню компанію Apple за порушення санкцій проти рф

31 марта 2026 г., 11:45

0

Tweet

Влада Великої Британії наклала штраф у розмірі 390 000 фунтів стерлінгів (приблизно 516 000 доларів) на компанію Apple Distribution International Limited - ірландську дочірню структуру Apple.



Як повідомляє Reuters із посиланням на офіційне повідомлення уряду від 30 березня 2026 року, причиною покарання стало порушення британського санкційного режиму щодо Росії.



Згідно з матеріалами справи, у 2022 році компанія ADI надала кошти особі, що перебуває під санкціями, без відповідної ліцензії. Йдеться про два платежі, здійснені на користь розробника програмного забезпечення. Представники Apple заявили, що компанія «надзвичайно серйозно» ставиться до дотримання санкцій і суворо дотримується законів країн, у яких працює.



За версією Apple, порушення було виявлено компанією самостійно: платежі були здійснені розробнику, який лише за кілька днів до транзакції став афілійованим із підсанкційною структурою. Технологічний гігант підкреслив, що після виявлення цього факту він «оперативно та проактивно» повідомив про інцидент уряд Великої Британії. Наразі Apple працює над подальшим удосконаленням своїх протоколів відповідності (compliance), щоб уникнути подібних помилок у майбутньому.



Сам факт стягнення має величезне символічне та репутаційне значення. Цей кейс демонструє, що британські регулятори (зокрема OFSI) готові притягувати до відповідальності навіть найбільші корпорації світу, попри їхні твердження про «надійні протоколи безпеки».

