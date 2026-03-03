Топ-50 українських продуктових компаній – 24,5 тис. ІТ-фахівців

3 марта 2026 г., 17:45

Актуальний щорічний рейтинг 50 найбільших продуктових IT‑компаній України від DOU містить дані про продуктові та гібридні IT-компанії, у яких понад 50% фахівців залучено в роботу з продуктами. Також враховані непрофільні компанії, які мають великі ІТ-команди (як-от MHP, Rozetka чи «Аврора»). Сюди не входять банки (для них є окремий рейтинг) і miltech-компанії – з міркувань безпеки).

Згідно з даними рейтингу, загальна кількість технічних фахівців у продуктових компаніях України становить близько 24,5 тис. людей. Це число практично не змінилося у порівнянні з минулим роком, що свідчить про певну стабілізацію у секторі.

Лідером за кількістю технічних спеціалістів залишається Evoplay, яка багато років утримує провідну позицію серед українських продуктових IT-компаній завдяки масштабному портфелю ігор та рішень для GameDev-ринку. На високих позиціях також знаходяться Genesis і Ajax Systems – компанії, що демонструють позитивну динаміку найму та розширення продуктового портфеля. У випадку Genesis це відображається у запуску нових продуктів і значній кількості відкритих вакансій для розробників, аналітиків та продуктових менеджерів. Ajax Systems продовжує нарощувати команду шляхом розширення продуктів і ринків, включаючи hardware-розвиток та embedded-розробку.

Окрему увагу в рейтингу привертають компанії, що радикально змінили свої позиції у 2025-2026 роках. Так, mono значно піднялася в рейтингу (з 25 на 11 сходинку), що відображає стрімкий розвиток продуктів банківського та фінтех-спрямування. Тоді як Kyivstar.Tech зміцнила свої позиції як один із провідних digital-підрозділів серед телеком-компаній (з 20 місця на 9). Ще одним прикладом є FRACTAL, яка показала суттєве зростання (з 47 позиції на 34) завдяки розвитку ключових напрямків, де команда фокусується на аналітиці, маркетингу та IT-сервісах. Водночас частина компаній залишалася на стабільному рівні або демонструвала невелике скорочення, що підкреслює неоднорідність ринку.

Структурно продуктові компанії охоплюють широкий спектр доменів: від геймдеву й iGaming до телеком-сектору, ритейлу та Enterprise/B2B-продуктів. Найбільше компаній працює в Києві, що закріплює статус столиці як центру українського IT, але суттєва присутність наявна також у Львові, Дніпрі та Одесі.

Попри загальний певний стабільний рівень кількості фахівців, ринок не можна назвати однорідним: приблизно 40% компаній показали ріст, ще 38% зафіксували падіння, а решта демонструє відносну стабільність. Така картина відображає сучасні реалії, коли компанії балансують між внутрішніми продуктами, потребою в нових талантах та глобальними викликами пошуку та утримання технічних спеціалістів.

Плани компаній на найближче півріччя також здебільшого спрямовані на розширення команд. Значна частина учасників рейтингу готується відкрити нові вакансії, у деяких випадках йдеться про сотні нових технічних позицій, особливо в секторах, пов’язаних із cloud-технологіями, штучним інтелектом, мобільними рішеннями та аналітикою. Це свідчить про те, що продуктовий сектор, хоча й має свої виклики, продовжує бути привабливим полем для розвитку кар’єри та інноваційних ініціатив.

Загалом рейтинг демонструє зрілість і диверсифікацію продуктового IT-сегмента в Україні: він не лише підтримує стабільний рівень спеціалістів, але й створює передумови для подальшого зростання, інвестуючи в таланти та розвиваючи продукти світового рівня.

