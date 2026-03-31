Міноборони тестує нове покоління дронів-бомберів

31 марта 2026 г., 8:15
Міністерство оборони України провело випробування нового покоління українських дронів-бомберів на полігоні кластера оборонних інновацій Brave1. Розробки демонструють підвищену дальність польоту, більшу вантажопідйомність і стійкий захищений зв’язок, що дозволяє керувати ними з безпечних позицій.

У тестуванні взяли участь 18 команд, які створюють рішення під конкретні потреби фронту.
 
«Бомбери - це українська інновація, яка стала незамінною зброєю на полі бою. Вони знищують піхоту, техніку, укріплення та допомагають із логістикою на передовій», - зазначив Міністр оборони України Михайло Федоров.

У межах випробувань були представлені два основні типи дронів:
    малі бомбери - швидкі та маневрені, здатні переносити кілька кілограмів корисного навантаження. Ефективні для ураження піхоти та легкої техніки.
    важкі бомбери - із навантаженням у десятки кілограмів. Призначені для ураження важкої техніки, укріплень, а також виконання логістичних місій.

Кожен дрон проходив комплексну перевірку: політ на дистанцію до 20 км під впливом засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), ураження цілі та повернення назад.

Основний фокус під час тестування був зроблений на стійкий і захищений зв’язок, який відкриває можливості для роботи на великих відстанях.

За результатами тестів вже визначено розробки, які готові до застосування в складних умовах. Наступним кроком стане їх перевірка в бойових умовах та подальше масштабування найбільш ефективних рішень.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

