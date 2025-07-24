Як підвищити продуктивність з AI-інструментами від Google - вебінар 

24 июля 2025 г., 17:51

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29 липня о 17:00 за Києвом в межах безкоштовної програми «ШІ для продуктивності» відбудеться практичний вебінар присвячений новим інструментам штучного інтелекту для роботи, навчання й особистого життя. На вебінарі учасники отримають навички роботи з інструментами штучного інтелекту від Google.

Gemini Live. Навчіться використовувати голосового помічника, який аналізує інформацію, допомагає готуватися до презентацій, оптимізує рекламні кампанії та надає миттєвий зворотний зв'язок щодо ваших завдань.

NotebookLM. Дізнайтеся, як перетворити довгі звіти на інтерактивні подкасти, швидко працювати з великими обсягами тексту та отримувати точні відповіді з посиланнями на джерела у документі.

Deep Search. Опануйте інструмент для швидкого аналізу ринку, конкурентів і ключових тенденцій.

Gemini Canvas. Створюйте тексти, прототипи, візуалізації та квізи в інтуїтивно зрозумілому середовищі.

Imagen та Veo. Отримайте досвід генерації візуального контенту за допомогою найсучасніших інструментів.

Спікером вебінару виступить Анастасія Шуплат, експертка зі штучного інтелекту з Beetroot Academy. Під час трансляції ви матимете нагоду поставити запитання спікерці та отримати фахові відповіді. Запис вебінару буде доступний для всіх зареєстрованих учасників.

Для участі у вебінарі потрібно зареєструватися на курс «ШІ для продуктивності». Реєстрація надає доступ не лише до вебінару, а й до всіх навчальних матеріалів курсу, зокрема відеоуроків, які можна опрацьовувати у власному темпі в будь-який зручний час.

Про курс «ШІ для продуктивності»

Безплатний курс «ШІ для продуктивності» допоможе ефективніше вирішувати щоденні завдання, звільнити час для стратегічних питань та економити до двох годин щодня.

Курс складається зі вступного вебінару та трьох блоків відеоуроків українською мовою: «Як ШІ може допомогти вам вже зараз?», «ШІ для роботи, життя та бізнесу», «ШІ для продуктивності в інструментах Google». Також зареєстровані учасники отримують доступ до робочих зошитів та корисних інструментів, зокрема «Конструктору запитів (промптів) до штучного інтелекту».

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи та навчання можна знайти на платформі за посиланням.

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