У Xerox призначено нового СЕО

30 марта 2026 г., 17:36

0

Tweet

Корпорація Xerox оголосила про призначення Луї Пастора (Louie Pastor) на посаду CEO. Рішення ради директорів набуває чинності негайно.



Як зазначається, Пастор замінить на цій посаді Стіва Бандровчака (Steve Bandrowczak), який очолював компанію в період важливих структурних змін. До цього призначення Луї Пастор обіймав посади президента та Chief Operating Officer (COO), де він відігравав ключову роль у формуванні корпоративної стратегії та підвищенні операційної ефективності Xerox.



Голова ради директорів Xerox Скотт Летьє (Scott Letier) подякував Бандровчаку за його лідерство, особливо відзначивши успішне придбання та інтеграцію компаній Lexmark та ITsavvy. За його словами, Луї Пастор поєднує в собі стратегічне бачення та глибоке розуміння внутрішніх процесів Xerox. Рада директорів висловила впевненість, що його фокус на виконанні завдань дозволить компанії зберегти темпи розвитку та досягти поставлених фінансових цілей.



До приєднання до команди Xerox Луї Пастор протягом понад п'яти років працював у структурах Icahn Enterprises та Icahn Capitalна посаді заступника генерального юрисконсульта. Цей період збігся з активним втручанням Карла Айкана (Carl C. Icahn) у справи Xerox, коли відомий інвестор-активіст успішно заблокував злиття з Fujifilm та домігся зміни керівництва. У жовтні 2018 року Пастор перейшов до Xerox на позицію виконавчого віцепрезидента та генерального юрисконсульта (Executive Vice President and General Counsel). Це відбулося одразу після перемоги Айкана у проксі-битві за контроль над радою директорів, що закріпило роль Пастора як довіреної особи головного акціонера, покликаної впроваджувати жорстку фінансову дисципліну.



Протягом своєї кар'єри в Xerox Пастор керував глобальними сервісними операціями, маркетингом, комунікаціями, а також технологічними та кадровими підрозділами. Його зусилля були зосереджені на прискоренні трансформації підприємства та оптимізації доходів.



Незважаючи на кадрові зміни, Xerox офіційно підтвердила свій фінансовий прогноз на весь 2026 рік. Компанія заявляє, що залишається на шляху до виконання всіх запланованих операційних і фінансових показників. Це підтвердження має на меті заспокоїти інвесторів на біржі NASDAQ щодо стабільності обраного курсу та спадковості управління після зміни вищого керівництва.



Як підкреслюють аналітики, призначення Луї Пастора свідчить про вибір Xerox на користь спадковості та мінімізації ризиків у період глобальної трансформації бізнесу. Оскільки він безпосередньо керував операційною діяльністю як COO, його перехід на посаду CEO дозволяє уникнути тривалої фази адаптації, що є критичним для компанії в умовах жорсткої конкуренції. Фокус на внутрішньому кандидаті підкреслює, що Рада директорів задоволена поточним вектором розвитку, зокрема успішною інтеграцією Lexmark, і прагне закріпити отримані результати через посилення виконавчої дисципліни.



Для Xerox стратегічним викликом залишається остаточне перетворення з виробника традиційної офісної техніки на провайдера сучасних керованих IT-послуг. Досвід Пастора в управлінні технологічними підрозділами та процесами трансформації вказує на ймовірне посилення інвестицій у цифрові сервіси та автоматизацію.

0

Tweet