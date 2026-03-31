Ринок OLED-моніторів зріс на 92% у 2025 р. - ASUS став світовим лідером

31 марта 2026 г., 12:25

Згідно з останніми даними аналітичної компанії TrendForce, світові поставки моніторів із технологією OLED у 2025 році досягли позначки 2,735 млн одиниць, продемонструвавши вражаюче зростання на 92% порівняно з попереднім роком. Такий стрімкий підйом був зумовлений агресивними маркетинговими кампаніями брендів у четвертому кварталі року. Найпопулярнішими серед споживачів стали 27-дюймові моделі з частотою оновлення 240 Гц та роздільною здатністю QHD, які забезпечили оптимальне співвідношення ціни та продуктивності. Появу нових моделей із частотою 280 Гц аналітики називають додатковим стимулом для енергійної динаміки ринку.



Компанія ASUS зміцнила свої позиції, ставши лідером ринку після успішного третього кварталу, коли вона випередила свого головного конкурента - Samsung. За підсумками року ASUS отримала частку 21,6% завдяки конкурентоспроможності лінійок ROG, ProArt та ZenScreen, які охоплюють сегменти висококласного геймінгу, професійного створення контенту та мобільної продуктивності. Samsung посіла друге місце з часткою 19,3%, чому сприяли активні продажі нових 27-дюймових моделей із частотою 180 Гц та значні знижки на преміальні 49-дюймові та 27-дюймові UHD пристрої наприкінці року.



Третю позицію в глобальному рейтингу зайняла компанія MSI з часткою 13,1%. Виробник зосередився на швидкому оновленні модельного ряду та пропозиції пристроїв у різних цінових категоріях, що дозволило задовольнити запити широкого кола геймерів. Четверте місце посіла LG Electronics (LGE) із результатом 12,6%. Її серія UltraGear зберігає високу репутацію за якість збірки, а майже монопольне становище в нішевих сегментах 39-дюймових та 45-дюймових моніторів забезпечило компанії стабільний фундамент для загальних продажів.



Замикає п'ятірку лідерів компанія Dell, частка якої склала 9,9%. Основну активність бренд проявляв через ігрову марку Alienware, роблячи ставку на надійність та якісне післяпродажне обслуговування. Проте у 2025 році Dell розширила свою стратегію, випустивши OLED-монітори з частотою 120 Гц, орієнтовані на звичайних користувачів, які не займаються геймінгом. Очікується, що у 2026 році загальний обсяг поставок у секторі зросте ще на 51%, оскільки бренди продовжують випускати нові продукти, а технологія стає ближчою до масового споживача.



Вибухове зростання ринку OLED-моніторів свідчить про те, що ця технологія остаточно перейшла з категорії екзотичної розкоші до статусу нового стандарту для преміальних робочих та ігрових місць. Успіх ASUS у боротьбі з Samsung демонструє важливість диференціації: наявність спеціалізованих лінійок для дизайнерів (ProArt) та мобільних користувачів (ZenScreen) дозволила бренду залучити аудиторію, яка раніше ігнорувала OLED через ігрову стилістику більшості моделей. Це змушує конкурентів, зокрема Dell, переглядати свої стратегії та пропонувати рішення для "цивільного" використання з помірною частотою оновлення 120 Гц.



У 2026 році основним викликом для лідерів стане втримання темпів зростання на фоні посилення конкуренції з боку MSI, яка агресивно демпінгує в масових сегментах. Технологічне домінування LG Electronics у великих діагоналях залишається їхньою головною перевагою, проте загальний тренд на зниження ціни 27-дюймових QHD панелей може зробити ці нішеві продукти менш привабливими. Подальша доля ринку залежатиме від здатності виробників вирішити проблему вигорання пікселів та запропонувати ще доступніші варіанти для корпоративного сектору, де OLED поки що залишається рідкістю.

