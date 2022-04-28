28 апреля 2022 г., 10:25

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Законодавці в Брюсселі схвалили Digital Services Act, який був узгоджений між усіма державами ЄС, Єврокомісією та Європарламентом. Новий пакет регуляцій зобов'яже провідні технологічні компанії розкривати перед регулюючими органами ЄС інформацію про те, як вони борються з дезінформацією та військовою пропагандою, щоб обмежити поширення фальшивої інформації. Закон передбачає заходи, що забороняють таким компаніям, як Facebook та Google, націлювати онлайн-рекламу на неповнолітніх, а маніпулятивні техніки, які змушують людей кликати на контент, будуть заборонені.

Основне призначення закону – зробити інтернет безпечнішим для користувачів та захистити їх від зловживань великих компаній. Він перегукується з Digital Markets Act (не плутайте), який передбачає заходи захисту конкуренції.

Підприємства, які порушують вимоги закону, може бути оштрафовані на 6% від глобального обороту. У разі повторних порушень Єврокомісія зможе застосувати навіть такий захід, як закриття компанії на території ЄС.

Щоправда, треба враховувати, що тепер закон буде адаптований у кожній країні-учасниці ЄС, і після цього набуде чинності протягом кількох років.

Європа проти дезінформації

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист