Восени мобільний зв’язок 5G протестують у Харкові та Бородянці

Уряд розширив перелік населених пунктів, де відбудеться пілотне впровадження мобільного зв’язку 5G. Після старту у Львові цієї осені технологію випробують у Харкові та Бородянці Київської області, інформує Мінцифра.

Локації обрали не випадково – вони зазнали значних руйнувань унаслідок обстрілів. Так роботу мереж перевірять у складних умовах: із можливими перебоями електропостачання та частково зруйнованою інфраструктурою.

На основі випробувань фахівці зможуть оцінити, як 5G допоможе відбудові міст – від розумних рішень для муніципалітетів і телемедицини до розвитку цифрових сервісів для мешканців.

Оновлена постанова також створює умови для розвитку інших сучасних технологій.

Direct to Cell – для звʼязку навіть там, де немає покриття мобільної мережі, наприклад у горах чи інших віддалених місцях. Запуск технології в Україні планують на осінь.

Wi-Fi 6E – ввіз і виробництво в Україні обладнання для стабільнішого сигналу в приміщеннях, перегляду відео у форматі 4K/8K без затримок і рішень для розумних будинків та офісів.

Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема 4G. Це поетапний процес: оператори вже оновлюють мережі, щоб перехід був непомітним для людей. У результаті користувачі отримають стабільніше та швидше з’єднання, а оператори зможуть підтримувати мережі ефективніше.

