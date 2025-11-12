Huawei запускає власні ПК із кастомними процесорами та ОС на базі Linux

12 ноября 2025 г., 12:35

0

Компанія Huawei просуває свою стратегію технологічної незалежності, представляючи дві нові моделі настільних комп'ютерів, повністю зібраних із китайських компонентів. Лінійка Qingyun — із моделями W515y та W585y — являє собою останні зусилля виробника щодо надання обчислювальних рішень, вільних від іноземного апаратного забезпечення.



Ці системи інтегрують чип Kirin 9000X від Huawei із локально розробленим програмним забезпеченням Linux, замість Microsoft Windows. Користувачі можуть обирати між UOS V20 від Tongxin або Galaxy Kylin V10. Хоча деталі про апаратне забезпечення ще з'являються, Kirin 9000X — це восьмиядерний чип на базі Arm із 16 потоками, що працює на частоті 2,5 ГГц. Це може бути конструкція big.LITTLE або SoC лише з великими ядрами. Настільні ПК оснащені чотириканальною пам'яттю LPDDR5x та підтримують як флешнакопичувачі, так і звичайні жорсткі диски.



Набір портів досить великий: на передній панелі є один роз'єм Type-C USB і три стандартних порти USB 3.2, а на задній панелі розташовані чотири додаткових USB-з'єднання, можливість провідної мережі, послідовний інтерфейс і подвійні відеоопції через VGA та HDMI. Системи компактні, важать близько 3,6 кг і мають ширину трохи менш як 300 мм. Huawei включає власні клавіатуру та мишу до кожного пристрою, хоча ціни та дати випуску не були розкриті.



Варто зазначити, що Huawei вирішила оснастити ці комп'ютери перевіреними варіантами Linux замість своєї HarmonyOS. Для довідки, HarmonyOS — це повністю перероблена операційна система, вільна від Linux та інших іноземних технологій, і вона вже живить телефони Huawei та деякі ноутбуки, але поки що немає планів поширювати її на настільні ПК. Це рішення свідчить про те, що Huawei визнає необхідність різних рішень для різних сегментів клієнтів, де лише деякі критично важливі програми виграють від повністю кастомної ОС. Встановлені платформи Linux пропонують доведену стабільність і широку програмну підтримку, які часто є необхідними для спеціалізованих робочих процесів. Якщо Huawei хоче завоювати більше клієнтів, добре підтримувана платформа є розумним вибором для завоювання частки ринку.

