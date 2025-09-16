Acer представила гібридний ноутбук Predator Helios 18P AI

16 сентября 2025 г., 16:35

Компанія Acer анонсувала появу лінійки нових ноутбуків і настільних комп’ютерів під керуванням ОС Windows 11, а також монітора, що допоможе користувачам досягти небачених досі результатів під час гри, творчої роботи та виконання складних завдань в інших галузях. Цього разу в епіцентрі уваги опинився новий ноутбук Predator Helios 18P AI, який однаково підходить як для ігор, так і для роботи. Разом із ним світ побачать настільні комп’ютери Predator Orion 7000 і Predator Orion 5000 й монітор Predator X27U F8.



Новітній ноутбук Predator Helios 18P AI створено для фахівців, яким потрібен компактний пристрій із високими обчислювальними можливостями. Останнім часом усе більше користувачів обирають звичайні ігрові ноутбуки з потужними процесорами й відеокартами, однак розробники ноутбука Helios 18P AI пішли далі та створили пристрій, який за допомогою AI може виконувати обчислення, виводити різноманітні дані й виконувати обсягові завдання на рівні настільних комп’ютерів. Його неодмінно вподобають фахівці з розробки AI, представники творчих професій, а також гравці, що підшукують ноутбук, який однаково добре підходитиме як для роботи, так і для гри.



У найкращій комплектації пристрій оснащено процесором Intel Core Ultra 9 285HX із програмно-апаратним комплексом Intel vPro, який захищає дані на апаратному рівні та забезпечує стабільність роботи, яка потрібна для виконання відповідальних ділових завдань. На нього можна встановити модулі оперативної пам’яті типу ECC загальним обсягом до 192 ГБ. Цей тип пам’яті вирізняється наявністю функції активного пошуку й усунення найбільш поширених пошкоджень даних. Така пам’ять виправляє помилки, знижуючи ймовірність виникнення збоїв у системі та непомітного ураження даних, тож комп’ютер із нею стане помічником у галузях, де критичне значення має цілісність даних.



Поєднання високопродуктивних процесора та оперативної пам’яті доповнює потужна відеокарта. У найкращій комплектації пристрій оснащено NVIDIA GeForce RTX 5090 з підтримкою технології DLSS 4. Крім того, пристрій може мати SSD місткістю до 6 ТБ з інтерфейсом PCIe Gen 5, модуль Killer Ethernet E5000B, модуль зв’язку стандарту Wi-Fi 7, а також роз’єм Thunderbolt 5 Type-C.



Щоб забезпечити бездоганний результат під час рендерингу тривимірних об’єктів, створення зображень і редагування відео, розробники оснастили ноутбук екраном із діагоналлю 18 дюймів і співвідношенням сторін 16:10. Пристрій доступний у виконанні з дисплеєм на основі матриці типу Mini LED, який з точністю відтворює зображення завдяки роздільній здатності 4K WQUXGA (3840×2400), підтримці режиму HDR і охопленню 100% колірного простору DCI-P3. Яскравість зображення в режимі HDR може сягати 1000 ніт.



Пристрій оснащено системою охолодження від компанії Acer, яка забезпечує надійність роботи. Вона має два металевих вентилятори AeroBlade 6-го покоління. Їх цілком можна назвати найтоншими у світі, адже товщина лопатей становить лише 0,05 мм. Окрім того, розробники застосували векторні теплові трубки та рідкометалеву термопасту.



Predator Orion 7000 (PO7-667) – новий потужний настільний комп’ютер, який створено спеціально для шанувальників ігор, фахівців творчих професій і спеціалістів з інших галузей, яким потрібен пристрій із максимальними характеристиками. У найкращій комплектації він має процесор Intel Core Ultra 9 285K із вбудованим нейронним процесором (NPU) для виконання різноманітних AI-завдань. Завдяки високій обчислювальній потужності комп’ютер підійде для гри, ведення потокових трансляцій і роботи в багатозадачному режимі. Пристрій може бути оснащено відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5090, яка бездоганно відтворює зображення завдяки підтримці технології трасування променів і найсучасніших можливостей AI, зокрема технології DLSS 4 з багатокадровою генерацією (multi-frame generation, MFG). Окрім того, користувачі зможуть отримати доступ до кращих у своєму класі AI-моделей NVIDIA NIM Microservices, які дадуть фахівцям і любителям змогу створювати робочі процеси, AI-помічники й агенти з максимальними характеристиками в системах, які підтримують платформу NIM.



Щоб забезпечити максимальну продуктивність під час ігрових баталій, розробники оснастили комп’ютер Predator Orion 7000 охолоджувальною системою Predator CycloneX 360 і системою рідинного охолодження процесора. Новітня система охолодження вирізняється вентилятором унікальної конструкції та відкритою канальною структурою. Ці рішення допомогли збільшити ефективність охолодження комп’ютера на 15% і знизити температуру материнської плати на 9°C. Вони забезпечують оптимальні параметри повітряного потоку та розсіювання тепла, за яких можна гарантовано уникнути перегріву інших компонентів системи. Завдяки цьому комп’ютер зможе не тільки повністю розкрити свій потенціал, але й приємно здивувати користувачів надійністю роботи під час тривалих ігрових сеансів.



На пристрій можна встановити модулі оперативної пам’яті DDR5 XMP RGB зі швидкодією 7200 МТ/с загальним обсягом до 128 ГБ. Вони дадуть користувачам змогу працювати в багатозадачному режимі та впевнено користуватися програмами, що потребують великого обсягу оперативної пам’яті. Крім високих робочих характеристик, ці модулі мають також вишуканий дизайн з ARGB-підсвічуванням. Розробники оснастили комп’ютер SSD місткістю до 6 ТБ. Окрім того, завдяки високій швидкодії він забезпечить блискавичне завантаження системи. На пристрої також передбачено місце для встановлення двох додаткових 3,5-дюймових HDD загальною місткістю до 4 ТБ. Комп’ютер має модуль Killer Ethernet E3100G і модуль бездротового зв’язку стандарту Wi-Fi 7. Вони забезпечують надійне підключення до мережі з мінімальними затримками, що стане в пригоді під час гри через Інтернет, і неймовірно швидке передавання даних. Пристрій також оснащено універсальним роз’ємом Thunderbolt 4 з високою пропускною здатністю, який дає змогу підключати зовнішні та периферійні пристрої.



Predator Orion 5000 (PO5-667) – це незвичайний настільний комп’ютер, що втілив у собі найсучасніші технології. У найкращій комплектації ядром пристрою є процесор Intel Core Ultra 7 265F, який забезпечує блискавичну швидкодію під час гри та дає змогу плавно працювати в багатозадачному режимі. Комп’ютер може бути оснащено відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080, що надзвичайно якісно відтворює зображення з високою частотою кадрів.



На комп’ютер Orion 5000 можна встановити модулі оперативної пам’яті DDR5 XMP RGB зі швидкодією 7200 МТ/с загальним обсягом до 128 ГБ, які забезпечують миттєвий відгук системи. Крім того, пристрій вирізняється гнучкою конфігурацією сховища. У найкращій комплектації він може мати SSD місткістю 2 ТБ для швидкого завантаження та два 3,5-дюймових HDD загальною місткістю 4 ТБ з інтерфейсом SATA. Вентиляторна система охолодження Predator CycloneX 360 надійно захищає комп’ютер від перегріву. Також варто зазначити, що його оснащено модулем Killer E3100G 2.5G Ethernet і модулем бездротового зв’язку стандарту Wi-Fi 7. Вони забезпечують безперебійне підключення до мережі під час гри та надзвичайно швидке передавання даних.



Обидва настільних комп’ютери лінійки Predator Orion мають корпуси із загартованого скла, що відповідають вимогам щодо поширення електромагнітного випромінювання. Корпуси вирізняються стильним дизайном і мають налаштовувану систему ARGB-підсвічування. Об’єм корпусів становить 45 літрів. Пластмаса, яку містить корпус, на 65% складається з повторно переробленої сировини, тож пристрої цілком можна назвати екологічними. Наостанок буде доцільно зазначити, що ці комп’ютери втілили в собі платформу Acer Intelligence Space. Це своєрідний інтелектуальний концентратор засобів AI, які стануть в пригоді під час виконання творчих і ресурсомістких завдань.



Монітор Predator X27U F8 оснащено дисплеєм на основі IPS-матриці з діагоналлю 26,5 дюйма. Вона має роздільну здатність WQHD (2560×1440), а частота оновлення зображення сягає 720 Гц. Завдяки підтримці технології Dynamic Frequency Resolution (DFR) пристрій може перемикатися між роздільними здатностями WQHD за частоти оновлення 540 Гц і 1280×720 за частоти 720 Гц. Ця особливість дає змогу оптимізувати роботу монітора для різних ігрових сценаріїв. Пристрій відтворює 99% колірного простору DCI-P3, а також пройшов сертифікацію на відповідність стандарту VESA DisplayHDR 500 True Black. Крім того, монітор підтримує технологію AMD FreeSync Premium Pro, що усуває розриви кадрів і ефект уривчастості гри.



Ноутбук Predator Helios 18P AI (PH18P-73) надійде в продаж в Україні з початковою ціною 240999 грн.



Настільний комп’ютер Predator Orion 7000 (PO7-667) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки в I кварталі 2026 р з початковою ціною 3999 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Настільний комп’ютер Predator Orion 5000 (PO5-667) надійде в продаж у країнах Європи, Близького Сходу й Африки в I кварталі 2026 р з початковою ціною 2999 євро. Терміни доступності продукту в Україні будуть повідомлені додатково.



Монітор Predator X27U F8 надійде в продаж в Україні у III кварталі 2026 р з початковою ціною 57799 грн.

