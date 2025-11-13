Valve анонсує три нові пристрої серії Steam Hardware

13 ноября 2025 г., 16:35

Компанія Valve оголосила про три нові апаратні рішення, які розширять сімейство Steam Hardware. Запуск усіх трьох заплановано на початок 2026 року. Анонсовані пристрої — Steam Controller, Steam Machine та Steam Frame — приєднаються до вже наявного Steam Deck у лінійці апаратного забезпечення Valve.



За словами президента Valve Гейба Ньюелла (Gabe Newell), розширення є відповіддю на постійний попит з боку ПК-геймерів. "Ми надзвичайно задоволені успіхом Steam Deck, і ПК-геймери продовжують просити ще більше способів грати у всі чудові тайтли зі своїх бібліотек Steam, — заявив він. — Наша багаторічна робота над іншим обладнанням і, що ще важливіше, над SteamOS, дозволила Steam Controller, Steam Machine та Steam Frame зробити саме це".



Steam Frame — це бездротова гарнітура віртуальної реальності (VR-шолом), що працює на базі процесора Snapdragon (за деякими даними, Snapdragon 8 Gen 3) та SteamOS.



Підтримує як VR-ігри, так і звичайні (не-VR) ігри з бібліотеки Steam користувача, а також має можливість автономної гри (без підключення до ПК).



Заявлена як зручна, легка та розроблена для забезпечення повноцінного керування контролером для ПК-ігор.



Steam Machine — компактний ігровий ПК, розроблений для гри на великому екрані. Пристрій має форму куба, приблизно 160 мм. Працює на SteamOS, забезпечуючи той самий користувацький досвід, що й Steam Deck. Розроблений для роботи зі Steam Controller, але також підтримує інші аксесуари. Ігри, які мають статус "Steam Deck Verified", автоматично будуть перевірені для Steam Machine.



Steam Controller — оновлений контролер, що має ті ж можливості керування, що й Steam Deck. Розроблений для гри у всі ігри Steam на кількох платформах. Включає прецизійні магнітні стики нового покоління, повнорозмірні елементи керування, трекпади, функціональність гіроскопа та кнопки захоплення (grip buttons).



Сумісний з ПК, ноутбуком, Steam Deck, Steam Machine та Steam Frame.



Усі три продукти будуть доступні в регіонах, де наразі постачається Steam Deck (США, Канада, Велика Британія, Європейський Союз та Австралія), а також у Японії, Південній Кореї, Гонконгу та Тайвані через партнера KOMODO.



Valve планує розпочати постачання новинок на початку 2026 року. Конкретні дати запуску та ціни будуть оголошені після Нового року.

