ASUS IoT та CTHINGS.CO укладають партнерство для прискорення масштабованих Edge AI та IoT-рішень

ASUS IoT вступив у стратегічне партнерство з CTHINGS.CO, європейським інноватором, що з'єднує IoT-платформи з промисловими додатками. Співпраця спрямована на допомогу компаніям в отриманні дієвих ідей з їхніх процесів та активів шляхом поєднання передового обладнання з програмним забезпеченням на основі AI для спрощеного та безпечного розгортання периферійних IoT-рішень.



CTHINGS.CO спеціалізується на промисловій системній інтеграції, периферійних обчисленнях ML/AI, дистанційному керуванні в реальному часі, розширеній аналітиці, цифрових двійниках та безпечних хмарних платформах. З акцентом на оцифруванні фізичних активів та уніфікації операцій, компанія допомагає організаціям отримувати видимість у реальному часі, долати системну розрізненість та прискорювати прийняття більш розумних рішень. Використовуючи підключення наступного покоління та принципи безпеки нульової довіри, CTHINGS.CO дозволяє підприємствам оптимізувати процеси, знижувати витрати на обслуговування, оптимізувати робочі процеси та забезпечувати перспективність своєї інфраструктури, відкриваючи операційну ефективність, масштабованість та стале довгострокове зростання.



У рамках партнерства промислові шлюзи ASUS IoT будуть інтегровані з платформою Orchestra від CTHINGS.CO, яка спрощує розгортання пристроїв, забезпечує швидке налаштування, гарантує безпечне підключення та надає централізоване віддалене управління. Ця інтеграція знижує бар'єри для широкомасштабного впровадження периферійних обчислень, дозволяючи підприємствам швидше розгортати периферійні пристрої, безперешкодно підключатися до хмари та прискорювати цифрову трансформацію.



Завдяки співпраці з CTHINGS.CO обладнання ASUS IoT підтримує інтелектуальне рішення для реверсивних торгових автоматів, яке включає моніторинг у реальному часі, прогностичну аналітику та підвищену точність верифікації пляшок. Система, що працює на платформі Orchestra від CTHINGS.CO, використовує шлюзи ASUS IoT для забезпечення надійної комунікації та обчислень з низькою затримкою між пристроями та хмарою. Разом ці технології автоматизують розпізнавання об'єктів, оптимізують операції та надають практичні ідеї щодо виявлення шахрайства, місткості контейнерів, обсягів повернення та відповідності нормативним вимогам, підвищуючи загальну ефективність та якість обслуговування клієнтів.



Окрім розробки інтелектуальних рішень для реверсивних торгових автоматів, це партнерство також має на меті надання багатофункціональної розумної опори, що підтримує IoT. Це рішення перетворює статичну міську інфраструктуру на динамічні опори з віддаленим керуванням, інтегруючи камери спостереження, енергоефективне освітлення, датчики погоди, системи громадського оповіщення та зарядні пристрої для електромобілів. Запускаючи платформу Orchestra на шлюзах ASUS IoT, ця складна система забезпечує спрощене, безпечне та прискорене розгортання для муніципалітетів та приватних організацій.



Наразі у співпраці використовується ультракомпактний ASUS IoT PE100A для забезпечення надійної продуктивності. Для подальшого розширення партнерства та обслуговування ширшого ринку, CTHINGS.CO проводить валідацію додаткових продуктів ASUS IoT, таких як периферійні AI-комп'ютери, побудовані на платформі NVIDIA Jetson, та серія Tinker Board.



Каспер Лі (Casper Lee), регіональний керівник ASUS IoT в регіоні EMEA, сказав: «Партнерство з CTHINGS.CO поєднує наше обладнання світового класу з інтелектуальним оркестраційним програмним забезпеченням, надаючи потужне та просте в управлінні периферійне рішення. Ця співпраця спрощує розгортання та прискорює час окупності, даючи можливість підприємствам повною мірою використовувати свої периферійні екосистеми безпечно та в масштабі».



Арнольд Вєржейський (Arnold Wierzejski), генеральний директор CTHINGS.CO, додав: «Запуск Orchestra на шлюзах ASUS IoT забезпечує новий рівень операційної ефективності та інновацій. Разом із нашими партнерами ми допомагаємо підприємствам впевнено впроваджувати цифрову трансформацію та досягати вимірюваного бізнес-впливу завдяки інтелектуальним периферійним обчисленням».



Спираючись на свої початкові успіхи, компанії активно співпрацюють над кількома проєктами розумних міст, включаючи ініціативи з оптимізації транспорту та покращення систем безпеки в громадських місцях. Один із ключових проєктів зосереджений на розумних вуличних ліхтарях, оснащених датчиками для моніторингу якості повітря, погодних умов, транспортного потоку та активності пішоходів, забезпечуючи всебічну ситуаційну обізнаність.



Надалі ASUS IoT та CTHINGS.CO прагнуть використати свої об'єднані сильні сторони для надання новаторських рішень Edge AI та IoT. Це партнерство має на меті створити значну цінність для компаній по всьому світу, стимулюючи інновації та формуючи майбутнє підключених галузей.

