Вікторія Нуланд: «Досвід українських розробників може використовуватися у майбутніх військових операціях США»

9 декабря 2022 г., 10:25

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Досвід українських ІТ-фахівців та розробників може використовуватися у майбутніх військових операціях США. Про це на зустрічі із заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олегом Гайдуком заявила заступник Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд, яка перебувала з візитом у Києві.



Обговорено актуальні та перспективні питання співпраці в оборонній сфері. Олег Гайдук подякував Вікторії Нуланд за підтримку України й ЗСУ та ознайомив з роботою Міноборони в секторі зв’язку, ІТ та кібербезпеки, підходів до їх реформування за стандартами НАТО.



Заступник Міністра оборони та офіцери Центру інновацій та розвитку оборонних технологій показали високоповажній гості українську військову систему ситуаційної обізнаності «Дельта». Продемонстровано основні властивості та продукти системи, кіберзахист платформи, плани з інтеграції нових джерел інформації та співпрацю з союзниками.



Вікторія Нуланд високо оцінила можливості «Дельти», її гнучкість та сумісність з аналогічними платформами країн-членів НАТО. Заступник Держсекретаря США підтримала ініціативи української сторони з розширення спроможностей ІТ-системи, яка допомагає отримувати повну оперативну картинку поля бою та сил ворога.



«Досвід команди розробників платформи ситуаційної обізнаності може бути використаний у майбутніх військових операціях США. Країни Альянсу можуть вчитися на уроках війни в Україні. Ваші напрацювання сприймаю із великим зацікавленням і схваленням. Після перемоги над ворогом, українські ІТ-фахівці можуть навчати навіть військових НАТО», — прокоментувала Вікторія Нуланд.



Також заступнику Держсекретаря США презентували перші результати впровадження логістичної програми LOGFAS, яка дозволяє моніторити постачання Україні озброєння від країн-партнерів і контролювати рух МТД.



«Впровадження LOGFAS ліквідує підґрунтя для будь-якого занепокоєння, адже йдеться про стандарт обліку та планування, діючий у країнах Альянсу. Збереження довіри партнерів є для нас пріоритетом», резюмував заступник Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олег Гайдук.



Вікторія Нуланд висловила свою солідарність з Українським народом та захоплення захисниками України!

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