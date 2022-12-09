Світовий ринок корпоративних WLAN-систем продовжує впевнене зростання - на 34% у ІІІ кв.

9 декабря 2022 г., 11:45

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Згідно з результатами, опублікованими у щоквартальному звіті IDC, корпоративний сегмент світового ринку бездротових локальних мереж (WLAN) збільшив виручку на 34,3% в річному обчисленні в третьому кварталі 2022 р. до 2,6 млрд дол.



За перші три квартали 2022 року ринок корпоративних бездротових локальних мереж виріс на 24,5% в порівнянні з 2021 роком.



У ІІІ кв. в звіт IDC був доданий новий стандарт Wi-Fi 6E, який є ітеративним вдосконаленням стандарту Wi-Fi 6. Новий стандарт розширює використання Wi-Fi до діапазону 6 ГГц, тоді як попередні релізи Wi-Fi використовували діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц. У ІІІ кв. на Wi-Fi 6E припало 4,8% доходів ринку точок доступу (AP), що стало початком впровадження стандарту на корпоративному рівні. Переважна частка (79,7%) доходів припадпає на Wi-Fi 6.



Споживчий сегмент ринку WLAN збільшився на 2,4% в річному численні в ІІІ кв., при цьому квартальні поставки пристроїв знизилися на 13,2% в порівнянні з третім кварталом 2021 року. Впровадження Wi-Fi 6 триває і в споживчому сегменті ринку WLAN. У 3кв22 на Wi-Fi 6 припало 38,1% доходів ринку.



«Різноманітні фактори продовжують стимулювати зростання ринку корпоративних WLAN. Мабуть, найбільш важливим є те, що глобальний дефіцит різних компонентів інфраструктури і перевантажені ланцюжки поставок демонструють ознаки послаблення, що дозволяє постачальникам мережевих рішень конвертувати рекордно великі обсяги замовлень в доходи і надає корпоративним клієнтам доступ до новітніх технологій Wi-Fi, - зазначив Брендон Батлер (Brandon Butler), менеджер з досліджень корпоративних мереж IDC. - У той же час, нові стандарти Wi-Fi сприяють впровадженню технології WLAN на підприємствах, зокрема, поява Wi-Fi в спектрі 6 ГГц через Wi-Fi 6E».



Ринок корпоративних мереж WLAN в цілому показав гарні результати по всьому світу. У США ринок виріс на 38,6% в річному обчисленні, в Канаді ринок виріс на 27,9%; в Латинській Америці ринок виріс на 3,5% в порівнянні з попереднім роком. У Західній Європі ринок збільшився на 59,1%, а в Центральній і Східній Європі ринок скоротився на 12%. На Близькому Сході і в Африці ринок виріс на 39,9%. В Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, за винятком Японії і Китаю, ринок виріс на 40,5%, при цьому в КНР зростання на 16,9% в річному обчисленні, а в Японії ринок виріс на 15,9%.



Виручка Cisco в сегменті корпоративних WLAN збільшилася на 29,8% в ІІІ кв. до 1,0 млрд дол. і зросла на 32,4% в порівнянні з минулим кварталом. Ринкова частка компанії склала 39,7% в ІІІ кв. в порівнянні з часткою ринку в 37,7% в ІІ кв..



Доходи HPE-Aruba виросли на 76,6% в річному обчисленні в ІІІ кв. і збільшилися на 29,0% послідовно, що дало компанії ринкову частку в 15,3% в порівнянні з 14,9% в попередньому кварталі.



Ubiquiti збільшила дохід від корпоративних WLAN на 19,2% в річному обчисленні в ІІІ кв., це забезпечило компанії 7,2% ринкової частки в цьому кварталі в порівнянні з 7,9% у ІІ кв..



Доходи Huawei від корпоративних WLAN виросли на 6,7% в річному обчисленні в ІІІ кв., але ж знизилися на 9,3% в порівнянні з минулим кварталом, забезпечивши компанії 6,1% частки ринку в порівнянні з 8,5% у 2кв22.



H3C збільшила на 0,7% продажі у ІІІ кв. і на 17,7% послідовно, забезпечивши собі частку ринку в 4,3%, що трохи нижче в порівнянні з 4,6% у ІІ кв.

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