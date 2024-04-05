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Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog

5 апреля 2024 г., 8:25
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Українські інженери розробили розвідувальний безпілотник WarDog

Система WarDog здатна вести розвідку в умовах складних рельєфів та під дією ворожого РЕБ, або якщо придушено GPS-сигнал, а також в автономному, напівавтономному й ручному режимах польоту. Дрон може працювати до 60 хвилин у повітрі на дистанції до 10 км зі зв’язком та до 30 км у режимі автопілота. Швидкість безпілотника – 12-15 м/с.

Дрон WarDog уже активно контрактують у межах проєкту Армія дронів. Безпілотники успішно виконують бойові задачі на Запорізькому та Харківському напрямках. Також WarDog випробовували біля Краматорська – дрон працював в умовах придушення сигналу GPS на висоті вище 50 м.

Серед переваг WarDog військові відзначають стабільність у польоті попри відсутній сигнал GPS. Тобто дрон стійкий в умовах сильного вітру, а це дає змогу чіткіше тримати картинку в кадрі та фокусі. Завдяки зворотному зв’язку від військових розробники додатково вдосконалили функціонал БпЛА, щоб «зір артилерії» ставав ще гострішим. Це один із численних дронів, які українці подали через кластер оборонних розробок Brave1.

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