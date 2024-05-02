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Vodafone за рік втричі наростила кількість користувачів інтернету за технологією GPON

2 мая 2024 г., 15:25

У 2023 році компанія Vodafone продовжила розвиток фіксованого доступу.

Провайдер збільшив інвестиції у розбудову нових оптоволоконних ліній на базі компанії Vega, яка входить до групи Vodafone Україна, а також придбала новий актив – 90.6% акцій ТОВ “Фрінет”.

Протягом минулого року компанія активно розширювала покриття у містах присутності та розпочала будівництво мережі GPON у Миколаєві та Івано-Франківську. За 2023 рік побудувано мережу у 3 125 багатоквартирних будинках з можливістю доступу до сучасного високошвидкісного інтернету для 411 426 домогосподарств. Загалом доступ до послуги Vodafone Gigabit Net доступний вже у більше ніж 6 тисяч будинків в Україні.

Vodafone втричі збільшила кількість своїх користувачів фіксованого інтернету за технологією GPON, яка зарекомендувала себе як найбільш надійна та енергонезалежна технологія доступу до інтернету вдома та в офісі.

Як відзначається, завдяки розвитку власної мережі та придбанню нового провайдера Vodafone увійшов до топ-5 провайдерів фіксованого інтернету за кількістю користувачів.

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