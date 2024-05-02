Глобальний ринок хмарної інфраструктури зріс на 21% до 76 млрд дол. у І кв.

2 мая 2024 г., 9:35

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Нові дані Synergy Research Group показують, що в першому кварталі витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури в усьому світі перевищили 76 мільярдів доларів, що на 13,5 мільярда доларів або 21% більше, ніж у І кв. 2023 року.



Це вже другий квартал поспіль, коли темпи зростання в річному обчисленні помітно покращилися, причому в першому кварталі спостерігалося найсильніше зростання з третього кварталу 2022 року. Хоча вони дещо зменшилися, все ще існують певні економічні, валютні та політичні перешкоди. Однак основна сила ринку більш ніж компенсує ці обмеження, чому значною мірою сприяє вплив генеративних технологій та послуг АІ.



З точки зору конкурентного позиціонування, Amazon зберігає впевнене лідерство на ринку, хоча Microsoft і Google демонструють більш високі показники зростання в річному обчисленні. За останні два квартали всі три компанії суттєво збільшили темпи зростання. Їхні частки на світовому ринку в першому кварталі становили 31%, 25% та 11% відповідно.



Серед хмарних провайдерів другого рівня найвищі темпи зростання в річному обчисленні продемонстрували Huawei, Snowflake, MongoDB та Oracle.



Оскільки більшість великих хмарних провайдерів вже опублікували дані про свої прибутки за перший квартал, за оцінками Synergy, квартальні доходи від послуг хмарної інфраструктури (включаючи IaaS, PaaS та хостингові приватні хмарні сервіси) склали 76,5 млрд дол., а за дванадцять місяців - 283 млрд дол.



Основна частина ринку припадає на публічні IaaS і PaaS сервіси, які зросли на 23% у першому кварталі. Домінування найбільших хмарних провайдерів ще більш помітне в публічній хмарі, де на трійку лідерів припадає 72% ринку.



Географічно ринок хмарних технологій продовжує стрімко зростати в усіх регіонах світу. Якщо вимірювати в місцевих валютах, то найбільше зростання спостерігається в регіоні АТР, де Індія, Японія, Австралія та Південна Корея зростають на 25% і більше з року в рік. США залишається найбільшим хмарним ринком, який за своїми масштабами перевершує весь регіон АТР. У першому кварталі американський ринок виріс на 20%.



"Synergy повідомила, що наприкінці 2022 року та протягом більшої частини 2023 року темпи зростання хмарного ринку були аномально низькими, стримуваними зовнішніми факторами. Ми прогнозували, що темпи зростання відновляться, і саме це ми зараз спостерігаємо, - зазначив Джон Дінсдейл (John Dinsdale), головний аналітик Synergy Research Group. - У річному обчисленні ми маємо ринок обсягом 300 мільярдів доларів, який зростає на 21% на рік. Ми не повернемося до темпів зростання, які спостерігалися до 2022 року, оскільки ринок став занадто великим для такого швидкого зростання, але ми побачимо, що ринок продовжить суттєво розширюватися. Ми прогнозуємо, що протягом наступних чотирьох років він подвоїться".

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