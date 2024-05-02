2 мая 2024 г., 10:25

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Уряд виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів.



«Кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони», — зауважив очільник Уряду.



Він додав, що це додатковий ресурс до вже виділених цього року 43,3 млрд грн на безпілотники.



Прем’єр-міністр також зауважив, що вже рік працює кластер оборонних технологій Brave1. Зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками.



«Серед них безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту. Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва», — сказав очільник Уряду.



За словами Дениса Шмигаля, на цей рік є амбітні, але цілком реалістичні плани. У держбюджеті Уряд передбачив 1,5 млрд грн на гранти для розробників defense-tech рішень.

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