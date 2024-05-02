Перспективи Apple Vision Pro

2 мая 2024 г., 17:55

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Мій допис на Facebook з жартом Apple Vision what?, як мені здалося, був сприйнятий трохи неправильно деякими читачами. Вони вирішили, що я декларую цю гарнітуру доповненої реальності провалом, хоча насправді я мав на увазі дещо інше.

Кілька місяців зі старту продажів не показують, наскільки провальним може бути товар. Навіть кілька років можуть не бути таким показником. Особливо для компанії як Apple, з її практично нескінченними запасами ресурсів, фінансових та людських. Я колись перекладав непогану статтю про те, як працює Apple у плані запуску своїх продуктів. Якщо звести її до версії TL; DR, то вийде таке:

Apple спочатку довго і нудно «відточує» ключову суть і технології продукту, відкидаючи багато чого, що їм здається зайвим на той момент, і після цього випускає версію 1.0.

Потім компанія поступово починає додавати до цього продукту якісь функції, які були відкинуті раніше, згодом доводячи продукт до відносно завершеного стану.

Іноді, як у випадку з Apple Watch, ці додавання та полірування поєднуються з півотом – тобто поворотом продукту в якомусь іншому напрямку (з дорогого золотого аксесуара – до фітнес-смартгодинника, що добре допомагає у щоденному використанні). Напевно, багато хто пам'ятає, що перші кілька років продажів Apple Watch крики про «закривайте проєкт» лунали багато звідки та досить голосно. Проте ми бачимо, що Apple продовжувала гнути свою лінію, і вивела Apple Watch в лідери смартгодинників.

Чи означає це, що Apple Vision Pro чекає на щось подібне? Ніхто не знає. Так само як ніхто за межами Apple не знає roadmap Apple Vision Pro, яка вже давно розписана як мінімум на пару років уперед. Ніхто не знає, які плани Б є в Apple з перенацілювання пристрою, якщо план А не спрацює. У принципі, якщо згадати 2007-2008 роки, то можна побачити й певні аналогії із запуском iPhone. Смартфон, анонсований і випущений у 2007 році, теж отримав сплеск продажів на самому старті, зібравши гіків та інших першопроходців. Потім продаж просів. Тому що і ціна була високою (на тлі інших телефонів), і альтернативи були доступні (mp3 плеєри, фотоапарати, і т.д.), і мобільний інтернет був так собі (wap, Flash, та інші померлі відтоді технології). Але згодом телефон отримував покращення, з'являлися нові речі типу App Store та сторонніх додатків, відбулося зниження ціни – і iPhone зайняв своє місце серед лідерів ринку.

Apple Vision Pro, звичайно, не iPhone і не Apple Watch – у тому плані, що це абсолютно нова та незвична категорія для масового споживача. Це вимагає нових юзкейсів, нового способу споживання інформації та зміни підходів до використання пристрою. Чи достатньо буде інновацій та роадмапу в Apple, щоб зі свого боку наблизити пристрій до масового користувача, поки той звикає до думки про те, як використовувати такий новий пристрій? Подивимося. А поки що ми спостерігаємо спад інтересу до Apple Vision Pro, що виявляється у відсутності новин, оглядів, обговорень, а також падіння цін на сам пристрій на онлайн-аукціонах. Власне, про це я й намагався пожартувати. До настання розуміння, провал це чи ні, ще мине якийсь час.

Перспективи Apple Vision Pro

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