Використання Starlink в Україні легалізовано

20 апреля 2022 г., 15:15

«Робимо швидкі кроки для повноцінної легалізації використання технології Starlink в Україні», - написав у телеграмі Михайло Федоров, голова Мінцифри.



Він зазначив, щойно НКЕК за ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення, яким передбачено:

- на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;

- внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

«До ухвалення цього рішення теж не було жодних заборон, але були нормативні обмеження щодо використання таких пристроїв. Сьогодні завдяки роботі спільної команди ми ці обмеження усунули. Ми забезпечили всі правові підстави, щоб користуватися супутниковим інтернетом і не переживати про те, що ви робите це поза правовим полем», – зазначив на спеціальному брифінгу голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь.

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