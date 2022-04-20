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UklonВолонтер зробив майже 10 тис поїздок

20 апреля 2022 г., 17:16

У рампакх проекта UklonВолонтер станом на 18 квітня зроблено 9947 поїздок.

Перевезли людей і передали волонтерам, лікарям, жителям та захисникам міст:
267840 порцій їжі
7850 кг продуктів
9440 літрів пального

За минулий тиждень UklonВолонтер допоміг з трансфером близько 250 донорам, лікарям, хірургам. А також встигли відвезти 100 кг корму для тварин та забрати двох собак із господарями.

“Дякуємо усім, хто підтримує добрі справи через "Благодійний внесок" у застосунку Uklon. З моменту запуску зібрано 528 041 грн. Вже 15% волонтерських поїздок проходять за вашої допомоги!”, йдеться у зверненні компанії.

Якщо ви бізнес та можете допомогти, заповніть, будь ласка, цю форму https://forms.gle/k3mWDdLcbQ9bBswg9
Якщо ви волонтер і потрібна така допомога, звертайтесь до UklonВолонтер https://forms.gle/jyk9mCcjE775TweRA
 
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