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Стати резидентами Дія.City зможуть хмарні провайдери та інші технологічні компанії

20 апреля 2022 г., 14:25

«Міністерство цифрової трансформації України» розширило кваліфіковані види діяльності Дія.City, щоб ще більше компаній могли користуватися умовами цієї програми. Як стверджується, постанову вже схвалено урядом.

Нагадаємо, Дія.City – це спеціальний податковий та правовий режим для представників ІТ-галузі, який від початку був орієнтований переважно на компанії, що спеціалізуються на IT-аутсорсингу.

Тож тепер долучитись до Дія.City зможуть компанії, що займаються:

  • розробкою, запровадженням та підтримкою рішень міжнародних карткових платіжних систем;
  • виробництвом технологічних продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах;
  • хостингом, зокрема хмарними ЦОД.

Крім того, на час воєнного стану умови вступу до Дія.City були спрощені.

Як повідомляється, наразі вже 183 компанії стали резидентами Дія.City.

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