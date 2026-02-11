TrendForce: ринок пам'яті у 2026 р. сягне 551 млрд дол. завдяки вибуховому попиту на АІ-сервери

11 февраля 2026 г., 9:35

Згідно з останніми даними аналітичної компанії TrendForce нинішній бум у сфері штучного інтелекту спровокував виникнення нового суперциклу на ринку напівпровідників. Очікується, що до кінця 2026 року обмежена пропозиція та стрімке зростання цін збільшать загальну вартість ринку пам’яті до рекордних 551,6 млрд дол.



Водночас глобальний ринок контрактного виробництва чипів (foundry) також досягне нового піка у 218,7 млрд дол., проте масштаб індустрії пам’яті вже більш ніж удвічі перевищуватиме показники цього напрямку. Ця динаміка зумовлена структурним переходом галузі АІ від стадії навчання моделей до широкомасштабного інференсу, що потребує колосальних обсягів високошвидкісної пам’яті DRAM та містких корпоративних SSD для серверів.



Аналітики TrendForce зазначають, що поточний суперцикл значно потужніший за попередній період 2017–2019 років. Головна відмінність полягає у зміні профілю покупця: якщо раніше ринок залежав від виробників кінцевих пристроїв, то зараз ключовими замовниками виступають постачальники хмарних послуг. Останні демонструють низьку чутливість до цін, що дозволило виробникам пам’яті встановити рекордні темпи подорожчання продукції. Додатковим стимулом став запуск платформи Vera Rubin від компанії Nvidia, який різко підвищив попит на високопродуктивні сховища, зокрема на SSD на базі архітектури QLC, що забезпечують швидкий доступ до великих масивів даних при збереженні економічної ефективності.



Зростання контрактних виробників чипів, таких як TSMC, виглядає помірнішим через особливості ціноутворення та структуру потужностей. Хоча передові техпроцеси мають високу вартість, на них припадає лише 20–30% від загальних потужностей галузі, тоді як основну частку все ще займають зрілі вузли. Крім того, робота за довгостроковими контрактами обмежує волатильність цін у ливарному сегменті. Натомість виробники пам’яті мають вищу гнучкість у розширенні виробництва завдяки стандартизації продукції та меншій кількості масок у техпроцесі. Оскільки бум АІ лише набирає обертів, а дефіцит пропозиції навряд чи буде подоланий найближчим часом, постачальники пам’яті зберігають виняткову ринкову владу, що забезпечує їм випереджальні темпи зростання доходів.



Ми спостерігаємо фундаментальний перекіс у ланцюжку доданої вартості напівпровідників. Якщо раніше «мозком» системи вважався лише процесор, то у 2026 році «пам'ять» стала критичним вузьким місцем, від якого залежить продуктивність будь-якої АІ-моделі. Це створює ситуацію, де виробники пам’яті, такі як Samsung, SK Hynix чи Micron, фактично диктують умови всьому ринку, вилучаючи надприбутки через дефіцит HBM та корпоративних накопичувачів.



Цікавим фактом є те, що ринок пам’яті став менш циклічним у традиційному розумінні та більш залежним від капітальних видатків техгігантів. Поки великі хмарні провайдери змагаються у створенні найпотужніших дата-центрів, ціни на компоненти будуть лише зростати. Проте такий розрив у доходах між сегментом пам'яті та ливарним виробництвом створює довгострокові ризики: надмірна інвестиційна активність у розширення ліній пам’яті може зрештою призвести до перевиробництва, коли перша хвиля насичення ринку АІ-інфраструктури спаде. Наразі ж ми бачимо «золоту добу» для власників заводів пам’яті, де прибутковість кожного випущеного чипа перевищує будь-які історичні максимуми.

