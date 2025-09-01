 
В Державній податковій службі презентували перші кроки спільного проекту цифровізації з Естонією

1 сентября 2025 г., 10:25
0 
 
Перші підсумки співпраці ДПС та Естонського податкового та митного комітету у рамках Меморандуму обговорили керівники відомств Леся Карнаух та Райго Уукківі під час засідання Керівної ради спільного проекту «Підтримка цифровізації податкового адміністрування ДПС».

«Сучасні е-сервіси та залучення штучного інтелекту, а ще підвищення добровільної сплати податків та інтеграція до європейських інформаційних систем. Все це – кроки розвитку ДПС, які ми впроваджуємо за сприяння наших естонських колег», – розповіла в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

За її словами, співробітництво ДПС та Естонського податкового та митного комітету здійснюється відповідно до меморандуму, підписаному цьогоріч у лютому.

Пріоритети взаємодії: стратегічне управління, цифрова трансформація, інтеграція з інформаційними системами ЄС, розвиток добровільної податкової комплаєнс-моделі та впровадження інноваційних сервісних рішень.

Цифрова податкова. Як відзначила Леся Карнаух, ДПС розраховує на чималий досвід і технічну підтримку естонських колег.

«Наразі 97,5 % усіх наших платників користуються електронними сервісами. Тож, маючи такий попит, працюємо над пропозицією – створенням комплексу нових рішень для трансформації податкових процесів. Перспективні напрями: Е-аудит, який вже активно тестуємо, Е-акциз, що запускається з наступного року, Е-борг, Е-примусове списання, Е-камеральна перевірка тощо», – підкреслила очільниця ДПС.

Інтеграція ДПС до інформаційних систем ЄС. У межах меморандуму естонські податківці підтримуватимуть гармонізацію інформаційних систем ДПС з європейськими ІТ-рішеннями: VIES, OSS, CESOP, EMCS, CCN/CSI.

Управління якістю та розвиток послуг. Естонські колеги відвідали столичний ЦОП та на практиці відтестували його сервіси включно із безбар’єрним перекладом жестовою мовою, а під час візиту до контакт-центру ДПС ознайомилися з практиками комунікації з платниками податків.

«Зараз ми плануємо якісно підвищити рівень консультацій, а з колегами із Естонії працюємо над ідеєю впровадження віртуального помічника на базі штучного інтелекту», – акцентувала Леся Карнаух.

Комплаєнс-модель. У вересні фахівці ДПС в Естонії вивчатимуть інструменти стимулювання добровільної сплати податків та їх вплив на доходи бюджету.

Стратегічне управління. В модернізації ДПС буде опиратися також на кращі практики естонських партнерів з автоматизації процесів та гнучкого управління (agile governance) реформами.

