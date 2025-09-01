HPE прискорює перехід до автономних мереж та презентує інновації у портфоліо Juniper Networking

1 сентября 2025 г., 9:35

0

Tweet

Компанія HPE оголосила про значні інновації у своєму портфоліо HPE Juniper Networking, представивши нові можливості, що прискорюють розвиток автономних, інтелектуальних та проактивних мережевих операцій.



Оновлення, які включають агентський AI-аналіз, розширений контроль за автономними діями, узагальнену модель LEM (Large Experience Model) та нові функції AIOps для центрів обробки даних, покликані знизити складність IT-інфраструктури та забезпечити винятковий досвід для користувачів.



Як зазначається, ці нові можливості є частиною підходу GreenLake Intelligence від HPE, який передбачає розгортання спеціалізованих AI-агентів у багаторівневій IT-архітектурі. Це дозволяє здійснювати розв'язування проблем у реальному часі, проактивну оптимізацію та ухвалення більш обґрунтованих рішень у всіх доменах — від мереж до сховищ даних та обчислювальних потужностей. Як зазначив Рамі Рахім (Rami Rahim), віцепрезидент та генеральний менеджер HPE Networking, нові можливості перетворюють мережу на «проактивного партнера для IT-відділу, здатного розв'язувати проблеми до того, як вони вплинуть на користувачів».



Нові функції, побудовані на основі платформи Mist та Marvis AI, включають:



Розширені можливості Marvis AI-асистента: Він надає налаштовану інформацію та дозволяє агентам співпрацювати між різними доменами (дротові, бездротові мережі, WAN), забезпечуючи розширене усунення несправностей у реальному часі.



Розширені автономні дії: Панель інструментів Marvis Actions тепер підтримує автоматичне усунення більшої кількості проблем мережі, включаючи неправильно налаштовані порти та нестачу потужності, з повним контролем з боку IT.



Узагальнена Large Experience Model (LEM): Ця унікальна для HPE Juniper Networking AI-модель аналізує мільярди точок даних з додатків, таких як Zoom та Teams, щоб прогнозувати та усувати потенційні проблеми до того, як вони виникнуть.



AIOps для центрів обробки даних: Marvis AI Assistant інтегрується з базою даних Apstra, надаючи інтелектуальні відомості та закладаючи основу для автономного надання послуг.



Найновіші можливості центру обробки даних Marvis доповнюють HPE OpsRamp, платформу управління ІТ-операціями (ITOM) на базі AIOps, розроблену для спрощення та автоматизації управління гібридними, багатохмарними та локальними ІТ-середовищами з повноцінним спостереженням та розширеними агентними робочими процесами, адаптованими для сучасного центру обробки даних.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6