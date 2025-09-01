Canalys: падіння ринку смартфонів у Європі на 9% у ІІ кв. на тлі введення екологічних норм

1 сентября 2025 г., 11:45

Як свідчать дані компанії Canalys, відвантаження смартфонів у Європі скоротилися на 9%, до 28,7 млн одиниць у другому кварталі 2025 року. Обмежений споживчий попит та економічна невизначеність продовжують стримувати ринок, зробивши Європу найгіршим регіоном у світі за показниками продажів смартфонів у другому кварталі.

Samsung зберегла впевнене лідерство, попри 10% падіння поставок, що склали 10,3 млн одиниць. На її показники вплинула відсутність моделі Galaxy A06 на ринках, що регулюються ЄС, через нові еконорми.

Apple посіла друге місце зі зниженням на 4% до 6,9 млн одиниць. Стабільні продажі серії iPhone 16 частково компенсували вужчий портфель, що охоплював менше цінових сегментів, ніж у другому кварталі 2024 року.

Xiaomi завершила квартал на третьому місці з падінням на 4% до 5,4 млн одиниць, проте сильне повернення в Італії, де її зростання перевищило 50% у річному обчисленні, допомогло врівноважити загальноскладне ринкове середовище.

Motorola та HONOR замкнули п'ятірку лідерів, показавши зниження на 18% та зростання на 11% відповідно, з обсягами 1,5 млн та 0,9 млн одиниць.

Як зазначає Аарон Вест (Aaron West), старший аналітик Omdia, перша половина 2025 року була складною для європейського ринку смартфонів через млявий попит кінцевих користувачів та консервативні стратегії управління запасами. Крім того, наприкінці червня набули чинності еко- та енергоефективні норми ЄС, до яких постачальники готувалися роками. Ці регуляції вже впливають на асортимент продукції, що поставляється на ринок.

Рунар Б’єрховде (Runar Bjørhovde), старший аналітик Canalys, підкреслює, що ринковий вплив продовжує зміщуватися до п'яти найбільших гравців, які у другому кварталі 2025 року зайняли рекордні 87% сукупної ринкової частки. Попри те, що ринок смартфонів у Європі переживає складний період, очікується, що зростання повернеться до 2026 року завдяки заміні бюджетних пристроїв та зростаючому інтересу споживачів до AI-рішень. Однак довгостроковий прогноз зростання залишається скромним, передбачаючи сукупний річний темп зростання лише 1,7% до 2029 року.

