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В 2021 г. объем рынка раскладных смартфонов увеличится в три раза

6 августа 2021 г., 16:15
В 2021 г. объем рынка раскладных смартфонов увеличится в три раза

В преддверии намеченной на 11 августа презентации нового поколения раскладных смартфонов Samsung, исследователи из Counterpoint Research проанализировали развитие этого динамично развивающегося, но все еще нишевого, рыночного сегмента.

Прогнозируется, что по итогам 2021 г. глобально будет поставлено около 9 млн подобных устройств. Таким образом, результат предыдущего года будет улучшен в три раза. Samsung сохранит безраздельное лидерство — за вендором окажется не менее 88% рынка. Уже в 2023 г. глобальные поставки увеличатся относительно 2020 г. в 10 раз, а Samsung сократит свое присутствие до 75%.

Аналитики полагают, что именно в 2023 г. свою модель в раскладном форм-факторе представит Apple. Это, в свою очередь, придаст рынку мощный импульс для дальнейшего развития.

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