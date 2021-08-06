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Квартальный доход Citrix вырос лишь на 2% до 812 млн долл.

6 августа 2021 г., 16:55

Компания Citrix представила итоги  второго квартала 2021 года.

За отчетный период продажи выросли на 2% до 812 млн долл. в годовом сравнении. Хотя прибыль и сократилась почти в два раза с 112,9 млн долл. до 62,8 млн долл., показатель на акцию - 1,24 доллара, оказался лучше, чем прогнозировали биржевые аналитики - 1,19 доллара.

Рост дохода Citrix обеспечил переход на продажи ПО по подписке — с 243 млн долл. год назад до 374 млн долл. Выручка от продуктов и лицензий сократилась за тот же период с 130 млн долл. до 59 млн долл. Также снизились поступления от продления лицензий и услуг поддержки — с 426 млн долл до 379 млн долл.

Основные продажи компании приходятся на решения Workspace - 599 млн долл. App Delivery and Security приносят компании 186 млн долл.

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