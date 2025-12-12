 
`

З початку періоду піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 680 вибухонебезпечних предметів

12 декабря 2025 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що за чотири доби піротехнічні підрозділи залучались 365 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 680 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 174.75 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 52 тис. 726, Херсонщині – 27 тис. 709, Донеччині – 18 тис. 256, Київщині – 16 тис. 493, Миколаївщині – 12 тис. 516, Чернігівщині – 8 тис. 391, Сумщині – 7 тис. 071.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 633 тис. 828 од. вибухонебезпечних предметів та 2 тис. 966 кг вибухової речовини, у тому числі 5 тис. 049 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 193 тис. 604 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомляйте за номером телефону - 101.

