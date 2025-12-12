IDC: глобальний серверний ринок встановив рекорд - доходи за ІІІ кв. зросли на 61% до 112.4 млрд дол.

12 декабря 2025 г., 11:45

Згідно з даними щоквартального звіту IDC, світовий ринок серверів досяг рекордного доходу в 112.4 млрд дол. протягом третього кварталу року.



Цей квартал продемонстрував ще один високий двозначний темп зростання, досягнувши збільшення на 61% у річному обчисленні (YoY) порівняно з аналогічним кварталом 2024 р. Загалом за перші три квартали цього року дохід ринку майже подвоївся, сягнувши 314.2 млрд дол.



Дохід, отриманий від x86-серверів, зріс на 32.8% до 76.3 млрд дол., тоді як не-x86-сервери продемонстрували вражаюче зростання на 192.7% у річному обчисленні до 36.2 млрд дол.



Значна частина зростання обумовлена попитом на сервери з вбудованим GPU, дохід від яких у третьому кварталі 2025 року зріс на 49.4% порівняно з минулим роком і склав більше половини загального доходу ринку серверів. Швидкі темпи впровадження серверів із вбудованими GPU гіперскейлерами та постачальниками хмарних послуг стали головним каталізатором цього буму.



"IDC очікує, що впровадження АІ продовжить зростати надзвичайними темпами, оскільки великі постачальники продовжують повідомляти про рекордні замовлення та демонструють значні невиконані замовлення. Гіперскейлери та хмарні провайдери все ще лідирують з новими, великими розгортаннями, які вимагають набагато вищої обчислювальної щільності. Крім того, ми почали бачити великі дослідницькі та освітні проєкти на базі АІ, які сприятимуть подальшому зростанню ринку", — зазначив Хуан Семінара (Juan Seminara), директор з досліджень Worldwide Enterprise Infrastructure Trackers.



Регіональні результати. Сполучені Штати є найбільш швидкозростаючим регіоном на ринку серверів зі зростанням на 79.1% порівняно з третім кварталом 2024 року, що було зумовлено зростанням на 105.5% у сегменті прискорених серверів. Канада зросла на 69.8% з тієї ж причини. КНР продемонструвала зростання на 37.6% у річному обчисленні, забезпечивши майже п’яту частину світового щоквартального доходу. Регіони АРЗК, EMEA та Японія також показали здорове двозначне зростання: 37.4%, 31.0% та 28.1% відповідно, тоді як Латинська Америка продемонструвала низьке однозначне зростання на 4.1%.



Щодо загальноринкового рейтингу компаній-виробників, Dell Technologies очолила ринок з часткою доходу 8.3% завдяки значному зростанню в сегменті прискорених серверів. Supermicro посіла друге місце з часткою 4%, хоча порівняно з третім кварталом 2024 року її показники знизилися на 13.2%. IEIT Systems і Lenovo статистично зрівнялися у боротьбі за третю позицію на ринку з частками 3.7% та 3.6% відповідно. Hewlett Packard Enterprise закінчила квартал на п’ятій позиції з часткою 3%.

