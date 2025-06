Главная » Статьи Регламент EU Lot 9: вже час чи ще почекаємо Автор – Олександр Головченко , 4 июня +33

голоса Tweet Цивілізовані країни по всьому світу стурбовані низькою енергоефективністю обладнання, що експлуатується зараз в інформаційних системах підприємств. І вважають, що використання застарілих блоків живлення в неоптимальних конфігураціях приводить до значних непродуктивних втрат електроенергії. А це своєю чергою, має суттєвий негативний вплив на навколишнє середовище. Комісія Європейського Союзу 15 березня 2019 року прийняла Регламент номер 2019/4241 (також відомий як EU Lot 9), яким зобов’язала постачальників ІТ-обладнання перейти до використання найбільш енергоефективних рішень. З 1 січня 2024 року вимоги Регламенту є обов’язковими для виконання в усіх країнах ЄС та ще в деяких інших. Що являє собою EU Lot 9 Регламент Комісії Європейського Союзу EU 2019/4241 від 15.03.2019р. встановлює вимоги до екологічного проектування (т.з. екодизайну) серверів та систем зберігання даних для використання в центрах обробки даних, офісних і корпоративних середовищах відповідно до Директиви 2009/125/EC Європейського Парламенту та Ради Європи від 21.10.2009 р. Вимоги стосуються зазначених продуктів, що продаються та вводяться в експлуатацію з 01.03.2020 р. на території держав - членів Європейського Союзу, а також Швейцарії, Великої Британії, Норвегії, Ліхтенштейну, Ісландії та Туреччини. Вимоги Регламенту набули чинності з 01.01.2024 р. Слід одразу зробити застереження, що, з одного боку, Україна не входить до цього списку, і, формально, на сьогоднішній день вказані вимоги її взагалі не стосуються. Проте, з іншого боку, як країна, яка ще 10 років тому підписала і ратифікувала Угоду про Асоціацію з Європейським Союзом і декларує намір інтеграції до ЄС з набуттям повноправного членства в Союзі у найкоротші терміни, Україна зобов'язана привести своє законодавство та свої стандарти у відповідність до європейських. Тому необхідно враховувати, що ухвалення Верховною Радою України відповідних поправок може (як завжди несподівано для абсолютної більшості громадян та підприємств) зробити необхідність дотримання вимог цього Регламенту. Це, своєю чергою, викличе потребу термінових змін у конфігураціях серверів та систем зберігання даних в проектах поточних та перспективних закупівель цього обладнання. Саме тому є сенс вже зараз чітко зрозуміти зміст цих обмежень, щоб прийняти правильне рішення щодо виконання чи невиконання цих (поки що необов’язкових для нас) вимог сьогодні. Плюс до цього підготуватись до впровадження Регламенту в наше повсякденне життя тільки-но його положення будуть застосовані і до українського ринку. Вимоги Регламенту стосуються лише виробника та його обладнання, тому замовнику не треба вживати ніяких додаткових дій, достатньо лише впевнитися, що заплановане до впровадження рішення має підтвердження відповідності. Сертифікати на усі сервери та СЗД виробництва HPE, що відповідають вимогам EU Lot 9, опубліковані у відповідному розділі web-сайту HPE. Виключення Перед тим, як розглядати самі вимоги Lot 9, слід відокремити ті продукти, на які дія Регламенту ЄС 2019/4241 не розповсюджується. Згідно з першим пунктом першої статті поточної версії Регламенту вимоги мають відношення лише до нових серверів та СЗД, тобто до тих систем, що вперше ввозяться (або виробляються) та продаються в країні і впроваджуються саме зараз. До вже встановлених систем, навіть якщо вони використовують блоки живлення із низькою енергоефективністю, ці вимоги не застосовуються, як і до тих систем, що перепродаються на вторинному ринку. Проте у документі підкреслюється необхідність якнайшвидшої заміни користувачами такого низькоефективного обладнання на нове, за виключенням випадків, коли така заміна потребує від підприємства надмірних витрат або може нанести шкоду довкіллю. Другий пункт цієї статті вказує на продути, до яких вимоги даного Регламенту не розповсюджуються, а саме: (a) Сервери, призначені для роботи вбудованого програмного забезпечення.

Зазвичай це сервери промислового або побутового призначення надзвичайно малого розміру та низької продуктивності, що містять лише одну програму, яка постійно зберігається в енергонезалежній пам’яті, такій як постійна пам’ять або флеш-пам’ять. (b) Сервери, що Регламентом ЄС 617/2013 віднесені до класу систем малого масштабу.

Наприклад, у портфелі HPE таким сервером є ProLiant MicroServer. (c) Сервери з більш ніж 4 фізичними процесорами в апаратній платформі.

Формально до цього класу відносяться в тому числі і системи сімейства HPE Superdome – Superdome Flex (до 32 процесорів), Superdome Flex 280 (до 8) та Compute Scale-up Server 3200 (до 16). Але ці сервери мають блочну конструкцію, і початкова конфігурація одного блоку, з якої може починатися сервер, має шасі на 4 CPU, тому компанія HPE пропонує замовникам навіть такі потужні сервери у конфігураціях, що відповідають вимогам Lot 9. (d) Комплексні серверні рішення (в оригіналі - server appliances).

До цього класу відносяться серверні системи із попередньо (на фабриці виробника) встановленою ОС і усім необхідним прикладним програмним забезпеченням, яке використовується для виконання спеціальної функції або набору тісно пов’язаних функцій. Керування таким обладнанням зазвичай здійснюється через веб-інтерфейс або інтерфейс командного рядка і воно не призначене для виконання встановленого користувачем програмного забезпечення. (e) Великі сервери.

Регламент визначає цей тип серверів серед іншого по наявності в апаратній платформи не менше ніж 32 виділених слотів вводу-виводу. Згадані вище сервери HPE Superdome Flex, Superdome Flex 280 та Compute Scale-up Server 3200 потрапляють і у цю категорію виключень, але з тих самих причин HPE виключення не робить і декларує відповідність цих серверів вимогам Lot 9. (f) Повністю відмовостійкі сервери.

Серед серверних рішень HPE цьому пункту відповідає NonStop NS4/NS8, сімейство систем, які забезпечують безперервність бізнесу для критично важливих додатків, що потребують гарантованої доступності. (g) Мережеві сервери.

У Регламенті до серверів цього класу віднесені системи, що оснащені понад 11 апаратними мережевими портами із загальною пропускною здатністю 12 Гбіт/с або більше. Фактично майже будь-який сервер, що має 3 слоти вводу-виводу з встановленими в них 4-портовими мережевими адаптерами зі швидкістю 1 Гбіт/с на кожний порт, та який продається та буде експлуатуватися як мережевий продукт (наприклад, шлюз) може вважатись мережевим сервером. Компанія HPE сертифікувала на відповідність вимогам Lot 9 усе сімейство HPE ProLiant (за виключенням вищезгаданого MicroServer'а), включно із спеціалізованими моделями, що сертифіковані також по вимогах NEBS Level 3 та ETSI, на кшталт DL110. Тому навіть мережеві сервери HPE, що поставляються замовнику, можуть мати сертифікати відповідності Регламенту. (h) Невеликі пристрої для зберігання даних.

До цього класу Регламент відносить продукти зберігання даних, що містять максимум три пристрої зберігання даних, наприклад, диски. (i) Великі системи для зберігання даних.

Регламентом визначено, що це системи зберігання даних високого рівня (мейнфрейм-класу), що мають підтримувати понад 400 пристроїв зберігання даних у максимальній конфігурації, не мати єдиної точки відмови, забезпечувати безперебійне обслуговування та мати вбудований контролер зберігання. Серед СЗД HPE до цього класу відноситься сімейство систем зберігання даних HPE XP8 Storage Array. Додатково, не всі обмеження або не в повній мірі діють для HPC-серверів (моделей, що спеціально розроблені та оптимізовані для виконання паралельних високопродуктивних обчислень, як то машинного навчання та штучного інтелекту) і серверів із допоміжними прискорювачами (в оригіналі - Auxiliary Processing Accelerator, APA). Інформація, яку мають надавати виробники Регламент приділяє багато уваги тому, щоб роз’яснити, які саме характеристики продуктів виробники повинні надавати публічно користувачам для того, щоб ті могли впевнитися у їх відповідності сучасним вимогам. До цієї інформації відноситься великий масив даних: від назви та моделі обладнання, номінальної напруги, потужності та ефективності блоку живлення, заявленого класу робочих умов, і до наявності кобальту в акумуляторах та неодиму в жорстких дисках. Ознайомитися з повним списком можна у третьому пункті Додатку II Регламенту. Компанія Hewlett Packard Enterprise, як один з провідних виробників IT-рішень, завжди надає багато корисної інформації своїм замовникам, і зараз повністю відповідає вимогам Регламенту. Більша частина такої інформації розміщена на сайті компанії у таких загальновідомих документах, як QuickSpecs, Data Sheet, User Guide, Maintenance and Service Guide та багатьох інших, що випускаються до кожної моделі серверу чи системи зберігання даних. Сервісні документи в тому числі включають в себе опис відео-інструкції операцій, необхідних для розбирання, покомпонентного обслуговування та збирання обладнання. Деякі комплексні характеристики, що залежать від багатьох вхідних умов, можна дізнатися за допомогою публічно доступних інструментів компанії Hewlett Packard Enterprise. Наприклад, для розрахунку споживання енергії та об’єму виділеного тепла використовується HPE Power Advisor, який надає ці параметри на основі конфігурації (із вказанням конкретної моделі сервера, процесорів, модулів пам’яті, дискових накопичувачів, дискових та мережевих контролерів, прискорювачів, блоків живлення, вентиляторів охолодження та інших компонентів), вхідної напруги та режиму навантаження (від режиму очікування до повного навантаження). Також HPE публікує інформацію щодо підтримуваних стандартів безпеки, як то можливості безпечного видалення даних з внутрішніх носіїв, з інструкціями по використанню цього функціоналу. Таким чином замовники компанії завжди отримують максимально широку інформаційну підтримку від виробника і можуть бути впевненими, що отримані ними сервери та системи зберігання даних відповідають найвищим стандартам, в тому числі і вимогам Lot 9. За необхідності, для глибокого вивчення продуктів та більш ефективної їх експлуатації, HPE може запропонувати своїм замовникам проходження офіційних навчальних курсів із подальшим складанням сертифікаційних іспитів. Ефективність блоку живлення та коефіцієнт потужності Найбільш важливими з вимог Регламенту до серверів та систем зберігання даних є викладені у п.1.1 Додатку II параметри ефективності (коефіцієнту корисної дії, ККД) блоку живлення, а також мінімальний коефіцієнт його потужності. Вимога стосується БЖ, які призначені для перетворення напруги змінного струму від мережі на напругу постійного струму з метою живлення внутрішніх компонентів сервера чи СЗД, містяться в корпусі обладнання, але окремо від системної плати, підключаються до мережі за допомогою одного кабелю без проміжної схеми між блоком живлення та мережею, а усі з’єднання живлення від блоку живлення до компонентів знаходяться всередині корпусу. Перехідний період, протягом якого діяли м'якіші вимоги, було визначено Комісією ЄС з 1 березня 2020 року по 31 грудня 2022 року, проте термін був продовжений ще на один рік, оскільки не всі країни змогли підготуватися до впровадження нового стандарту. З 1 січня 2024 року набули чинності жорсткіші обмеження, що визначають сучасні вимоги до ефективності блоків живлення (БЖ). Детальну інформацію наведено в таблиці 1: Таблиця 1. Вимоги до параметрів блоків живлення відповідно до Lot 9 Необхідно звернути увагу на два дуже важливих моменти: ключові характеристики – енергоефективність та коефіцієнт потужності – фіксуються при 50% навантаженні на блок живлення, але при цьому для відповідності вимогам Регламенту БЖ також повинен мати ефективність і при інших рівнях навантаження (10% для високоефективних БЖ, 20% та 100%) не гірше, ніж вказано вище в таблиці. У короткому описі продукту зазвичай вказують параметри, виміряні лише при 50% навантажені - наприклад “БЖ з енергоефективністю 96% та коефіцієнтом потужності 0.95”. У загальному випадку діаграма залежності енергоефективності БЖ від споживаної ним потужності є кривою з піком біля 50% потужності та завалами ближче до мінімальної та максимальної потужності БЖ (малюнок 1). Мал. 1. Енергоефективність блока живлення в залежності від навантаження

(на прикладі мінімальних вимог до БЖ класу Titanium) Коли йдеться про те, що блок живлення має енергоефективність, наприклад, 96%, то це означає, то при 50-відсотковому навантаженні на БЖ його ККД повинен бути не менше 96%, хоча при суттєво меншому або суттєво більшому навантаженні цей параметр може бути гіршим, однак, має залишатися в межах, передбачених вимогами, що зазначені вище в таблиці 1. Відповідно до програми сертифікації енергоефективності блоків живлення, що має назву 80 PLUS, блок живлення з ККД понад 96% (при 50% навантаженні) відносяться до класу Titanium, 94…96% – Platinum, 92…94% – Gold, 89…92% – Silver, та 85 ... 89% - Bronze. Потужність, що отримується блоком живлення, але не досягає інших компонентів обладнання, перетворюється на тепло. Високий ККД БЖ вказує на малу кількість енергії, що витрачається ним на нагрівання повітря, відповідно, про раціональніше, економічне, ефективніше використання електроенергії. Що стосується коефіцієнту потужності, то сучасні якісні серверні БЖ давно досягли показника, близького 0.99, що набагато краще, ніж визначається вимогами Lot 9. Виходячи з вищесказаного, якщо в сервері встановлено Multi-Output блок живлення, то він повинен відповідати класу Platinum, з енергоефективністю щонайменше 94%. Якщо сервер комплектується Single-Output блоками живлення, то їх енергоефективність повинна бути не нижче 96%, що відповідає класу Titanium. Скільки виходів у БЖ: Multi-Output vs. Single-Output Тепер слід визначити значення терміну, що вказує на тип блоків живлення – Multi-Output або Single-Output. На жаль, він часто трактується помилково, прямо протилежно до правильного. Цей термін вказує на кількість основних номіналів напруги, що видаються власне блоком живлення на виході. Особливо слід зазначити, що йдеться безпосередньо про блок як кінцевий продукт, а не про БЖ з підключеними до нього додатковими модулями, або БЖ, встановлений в якийсь інший пристрій. Блок живлення з кількома виходами (Multi-Output) забезпечує одночасно кілька різних рівнів напруги на виході, надаючи все необхідне для живлення внутрішніх компонентів – системної плати з процесорами та модулями пам'яті, встановлених у PCIe слоти адаптерів вводу-виводу, дискових накопичувачів, вентиляторів тощо. Блоки живлення такого типу (малюнок 2) ми знаємо під загальною назвою “АТХ” і можемо зустріти в корпусах настільних персональних комп'ютерів, а також деяких серверів молодшого рівня. Вони можуть бути різного розміру і форми, але їх легко впізнати за характерним пучком різнокольорових проводів, що виходять з БЖ і закінчуються одним або декількома роз'ємами з безліччю контактів, серед яких особливо виділяється основний роз'єм на 24 контакти (попередня версія мала 20 контактів). Мал. 2. Блок живлення Multi-Output типу

(на прикладі HPE 350W Hon-Hot Plug Power Supply) Наведена фотографія добре демонструє наявність саме такої великої кількості виходів у БЖ, а наліпка (з вказанням номеру моделі, продукту та запчастини, серійного номеру, а також напруги, струмів, частоти, потужності, класу енергоефективності) лише підтверджує належність його до Multi-Output типу, вказуючи те, що БЖ надає серверу кілька номіналів напруги живлення постійного струму: +3.3В, +5В, +12В та ін. Такі БЖ не передбачають можливості резервування та гарячої заміни і зазвичай вони підключаються безпосередньо до системної плати. На малюнку 3 нижче - класичний блок живлення з одним виходом (Single-Output). Зазвичай у сервер встановлюється як мінімум два таких БЖ (іноді до 8), вони забезпечують резервування підсистеми живлення (1+1, N+1 або навіть N+N) і мають функцію “гарячої заміни”. Блоки живлення такого типу встановлюються у спеціальний відсік (Power Supply Cage) і через об'єднувальну плату (Power Backplane) підключаються до розподільної плати живлення (Power Distribution Board, PDB), яка вже забезпечує формування рівнів напруги, необхідних системній платі та іншим компонентам сервера. Мал. 3. Блок живлення Single-Output типу

(на прикладі HPE 800W Flexible Slot Hot Plug Power Supply) Вихідний роз'єм блоку живлення з одним виходом очікувано має лише одну вихідну напругу - два основні контактні майданчики, це +12В та загальний контакт (Існують серверні Single-Output БЖ, що надають інший номінал, наприклад, +54V). Група дрібних контактів забезпечує керування блоком живлення та його моніторинг (наприклад, підключення до встановленої в корпусі сервера кнопки увімкнення-вимкнення та з'єднання з HPE iLO, процесором керування сервером). Приналежність цього блоку живлення до Single-Output типу підтверджує і велика наклейка з ідентифікаторами БЖ та його основними технічними характеристиками, де зазначено, що єдиною вихідною напругою є +12V. Енергоспоживання при відсутності навантаження Коли сервер працює з повним навантаженням, він споживає максимальну кількість електроенергії, яка йде як на обслуговування роботи сервісів та додатків, так і на охолодження його внутрішніх компонентів. Якщо потужність блоку живлення підібрана правильно, то в цьому режимі він буде мати максимально високий коефіцієнт корисної дії. Але далеко не всі сервери мають навантаження, що добре розподілене протягом усієї доби, і до 10…15 годин на добу може припадати на час в режимі очікування (простою), коли операційна система та інше програмне забезпечення вже завантажені і сервер повністю готовий до роботи, але жодні транзакції не проводяться (інакше кажучи, сервер працює, але не виконує будь-якої корисної роботи). Такий стан очікування відповідає системному рівню S0 в серверах із розширеним інтерфейсом системи керування живленням. В деяких випадках припустимим є відключення серверів, що не використовуються, на час простою, але з багатьох причин переважна частина таких серверів залишається включеною цілодобово і вимушена непродуктивно споживати хоч і значно меншу (ніж при повному навантаженні), але все ж таки помітну кількість електроенергії. Вимоги до енергоспоживання одно- та двопроцесорних серверів в режимі очікування викладені в Додатку 2.1 Регламенту. Окремо там же вказано, що ці вимоги не діють для HPC-серверів та серверів із додатковими прискорювачами. Граничний показник Pidle складається із зафіксованої в документі потужності серверної платформи та розрахованої потужності усіх встановлених додаткових компонентів – процесорів, модулів пам’яті, жорстких дисків та твердотільних накопичувачів, дискових та мережевих контролерів, блоків живлення, тощо. Замовнику не треба розраховувати цей показник, бо це задача виробника протестувати усі конфігурації сервера та забезпечити виконання вимог, або вказати в документації на сервер, використання яких саме компонентів, у якій кількості та у яких комбінаціях з іншими компонентами не відповідає вимогам Регламенту. Наприклад, компанія HPE пропонує своїм замовникам у країнах, на які не розповсюджується дія Регламенту, блоки живлення як з найвищим ККД, так і із трохи нижчим, і в їх описі чітко вказує, що вимогам Lot 9 відповідають БЖ з одним виходом Titanium класу з ефективністю 96% або БЖ з багатьма виходами Platinum класу з ефективністю 94%. Енергоефективність та втрати Інколи помилково вважається, що різниця в ефективності між близькими за класами блоками живлення зовсім невелика. Наприклад, між БЖ Gold (92%), що є найбільш поширеними в обладнанні, яке експлуатується сьогодні у застарілих ІТ-системах, і новими, найбільш ефективними моделями класу Titanium (96%), різниця всього 4%. Чи варто взагалі замислюватися над питанням заміни старих БЖ та впровадженням нових, більш ефективних, за такої невеликої різниці? Таке твердження можна було б прийняти, якщо дивитися тільки на показник ККД. А от якщо подивитися з боку втрат енергії? І тут виявляється, що втрати енергії на непродуктивний прогрів атмосфери цими БЖ відрізняються ВДВІЧІ! Якщо для Titanium такі втрати становлять 40 Вт на кіловат, то для Gold це вже 80 Вт. Це та потужність, що розсіюється радіаторами та іншими компонентами блоку живлення і просто викидається його вентилятором в серверне приміщення у вигляді надлишкового тепла. Причому це – у випадку, близькому до ідеального, коли цей БЖ правильно підібраний і працює з навантаженням приблизно 50% своєї максимальної потужності. Якщо ж і блок живлення має ще гіршу ефективність (Silver-Bronze-Standard), та ще й навантажений дуже далеко від оптимального режиму, що зустрічається дуже часто, то втрати можуть не тільки перевищити 10...15%, але й в окремих випадках наближатися до 20%, тобто 200 Вт на кожен кіловат. Це величезні непродуктивні витрати навіть для одного сервера чи СЗД, але вони стають просто гігантськими в масштабах навіть невеликого серверного приміщення. Що вже говорити про ЦОД великого підприємства чи про масштаби держави загалом. За 5-річний період експлуатації сервера з БЖ низької ефективності в неоптимальному режимі замовник може переплатити до 10 тис. грн. чи навіть більше за кожен сервер за електроенергію, яка була використана не на виконання операцій, а просто розчинилася у повітрі. До того ж ця сума стане ще більшою, якщо врахувати додаткові витрати на роботу кондиціонерів, яким треба це надлишкове тепло прибрати із серверного приміщення. Зараз вартість електроенергії для підприємств (не плутати з вартістю для побутових споживачів) в Україні в два-три рази нижча, ніж в країнах ЄС, то ж зростання її вартості у нас є неминучим, і, відповідно, фінансові втрати підприємств на оплату непродуктивної роботи таких неефективних БЖ також будуть зростати. За поточними цінами не можна говорити про те, що для вітчизняного замовника використання більш ефективних БЖ гарантовано окупиться за час роботи сервера (за розрахунками на це може піти навіть до 7 років експлуатації), однак досвід західноєвропейських країн вказує на те, що там впровадження більш ефективних БЖ виправдало себе за лічені роки. Із впровадженням Регламенту ЄС 2019/4241 в Україні і необхідністю обов’язкового виконання цих вимог для українських підприємств постане питання незначного збільшення капітальних витрат при закупівлі серверів та систем зберігання даних на підвищення енергоефективності (в середньому різниця вартості пари БЖ між Platinum та Titanium – це лише один-два відсотки від загальної вартості сервера), але при цьому вони отримають зниження операційних витрат на сплату електроенергії, споживаної як самим обладнанням, так і кондиціонерами. Декілька важливих висновків З вищевикладеного в статті випливає декілька висновків, на які треба звернути увагу.

1. Незважаючи на те, що на поточний момент для України виконання Регламенту ЄС 2019/4241 все ще не є обов'язковим, є серйозні підстави для того, щоб уже сьогодні, не чекаючи появи (як завжди – раптової) вимог до енергоефективності блоків живлення у нових серверах та системах зберігання даних, аналогічних Lot 9, в українському законодавстві, по можливості закладати використання БЖ із зазначеним у Регламенті рівнем ККД у поточних та нових проектах закупівлі такого обладнання.

2. Використання блоків живлення з високою енергоефективністю вже є обов'язковим у ЄС та деяких інших країнах (в майбутньому стане обов’язковим також і у нас) саме для новопридбаних серверів та СЗД. Регламент не вимагає заміни БЖ з низьким ККД у обладнанні, що вже експлуатується, проте вказує на необхідність прискорення переходу до більш енергоефективних рішень. Щодо такого обладнання рішення про модернізацію та/або заміну замовник приймає самостійно, з урахуванням своїх витрат на експлуатацію неефективних систем.

3. Не всі сервери та СЗД підпадають під дію обмежень Lot 9, тому в деяких випадках (наприклад, HPE ProLiant MicroServer або HPE NonStop Server) допустимо ігнорувати вимоги, проте треба мати на увазі, що це наразі стосується поточного та, можливо, наступного поколінь таких рішень, а от у майбутньому вимоги цілком можливо можуть бути розширені і на такі системи. Тому, по можливості, слід розглядати застосування більш ефективних БЖ при купівлі цих рішень вже сьогодні.

4. Необхідно враховувати, що крім питання дотримання [майбутніх] вимог законодавства, перехід на застосування більш ефективних блоків живлення вже сьогодні забезпечує: а) деяке зниження витрат на електроенергію, спожиту як самим обладнанням, так і б) спожиту кондиціонерами, яким треба буде відводити менший обсяг тепла; в) збільшення часу роботи на автономному джерелі живлення за умов відключення міської мережі енергопостачання; г) вищу стійкість до перегріву та, як правило, д) більш тиху систему охолодження; е) поліпшення режиму роботи БЖ, який працюватиме в більш комфортних умовах навантаження, що знизить його зношування і продовжить термін безпроблемної експлуатації.

5. Різниця вартості, викликана використанням більш ефективних (і більш дорогих) блоків живлення, є досить незначною в загальній ціні сервера або СЗД (особливо середніх та старших конфігурацій), і може бути частково компенсована вигодами, перерахованими у попередньому пункті, а також покращенням іміджу замовника, як передової технологічної компанії, яка вже впроваджує європейські стандарти.

6. Слід як думати про сьогоднішній день, так і дивитись у завтрашній. Нові блоки живлення будуть присутні на ринку ще тривалий час, а старі зніматимуться з виробництва, і їх складські запаси поступово вичерпуватимуться. У разі виходу з ладу одного з БЖ в системі HPE з резервуванням живлення через якийсь час може виявитися досить складно знайти пару до того БЖ, що залишився, і HPE може запропонувати нову модель, причому не тільки замість блоку, що вийшов з ладу, але і для заміни решти, для забезпечення їх спільної роботи у відмовостійкій групі. Зазвичай така масштабна заміна буде пов'язана з необхідністю зупинки роботи сервера та його вимкнення, що не завжди є прийнятним для систем, які обслуговують особливо відповідальні завдання. Для нових БЖ звичайна "гаряча заміна" (Hot Plug) без зупинки сервера буде доступною набагато більший час експлуатації. Резюме Перехід на європейські стандарти енергоефективності блоків живлення нових серверів та систем збереження даних, що визначені Регламентом Комісії ЄС 2019/4241 (EU Lot 9), поки не є для України обов'язковим, але вже може бути бажаним для багатьох вітчизняних замовників як для зниження операційних ваших витрат на експлуатацію ІТ-систем вже сьогодні, так і для більш швидкого, прозорого впровадження стандарту на підприємстві, коли європейські норми будуть прийняті також і в Україні. До того ж такі дії знижуватимуть навантаження на енергосистему країни, яка дуже потерпає від безперервних обстрілів з боку РФ, і буде потерпати ще довгий час, поки йде війна з окупантом. Компанія Hewlett Packard Enterprise пропонує широкий спектр серверних рішень та систем зберігання даних для вітчизняних підприємств різного масштабу та будь-якої форми власності для задоволення і сьогоднішніх вимог, і на перспективу. Консультанти HPE допоможуть вам обрати рішення, яке найкращим чином буде вирішувати ваші задачі, забезпечивши в тому числі й більш високу енергоефективність вашої ІТ-системи. А інженери HPE допоможуть це рішення впровадити та оптимізувати під ваші конкретні потреби. Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD +33

голоса Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Гіперконвергенція: просто, продуктивно, ощадливо • [22 мая] – Андрій Тищенко

– Збираємо полігон на NVIDIA H200 NVL • [19 мая] – Андрій Тищенко

– Світовий ринок смартфонів зростає попри геополітичну напругу • [19 мая] – КО

– Що сприяє зростанню ринку моніторів? • [2 мая] – Євген Куліков

– Про графічні прискорювачі Nvidia Blackwell RTX Pro 6000 • [1 мая] – Андрій Тищенко