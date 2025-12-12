Військово-облікові документи відтепер тільки в електронному форматі

12 декабря 2025 г., 10:25

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.



Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв+.



«Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.



Запроваджені зміни є частиною процесу розбудови сучасної та прозорої системи військового обліку, яка відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні.



Для запровадження оновлення Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов №1487 та №559, які регулюють порядок військового обліку та оформлення військово-облікових документів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI