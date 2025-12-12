 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Військово-облікові документи відтепер тільки в електронному форматі

12 декабря 2025 г., 10:25

Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.

Таким чином Резерв ID стає основною формою військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Отримати його можна безпосередньо у застосунку Резерв+.

«Перехід до електронного формату мінімізує ризики втрати, пошкодження або підробки документа», — зазначила Оксана Ферчук, заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Запроваджені зміни є частиною процесу розбудови сучасної та прозорої системи військового обліку, яка відповідає потребам оборонного сектору та сприяє підвищенню ефективності оборонних процесів в Україні.

Для запровадження оновлення Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до постанов №1487 та №559, які регулюють порядок військового обліку та оформлення військово-облікових документів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  